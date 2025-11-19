22 países para 6 cupos: las selecciones que siguen en juego para clasificar al Mundial 2026

En el transcurso de la fecha FIFA de noviembre se terminaron las últimas instancias de Eliminatorias que restaban definirse, ya que las de UEFA culminaron su zona de grupos, y tanto las de África como las de Asia y Concacaf definieron sus últimos cupos clasificatorios de manera directa y para la fase de repechaje.

Ahora, tanto para las naciones europeas que siguen en la pelea, como las del resto del mundo, solamente quedan por cerrarse los lugares para el Mundial 2026 que corresponden al repechaje. De los 6 cupos restantes que siguen disponibles, cuatro serán para Europa, y dos para el repechaje global, y se conocerán cuando se enfrenten entre sí en la fecha FIFA de marzo del año próximo.

Por lo pronto, ambos repechajes tendrán cruces definidos en las próximas horas, ya que este jueves 20 de noviembre se realizará el sorteo de las llaves en la sede de FIFA ubicada en Zurich. Los 42 equipos clasificados al Mundial estarán expectantes a lo que pueda suceder con los 22 que todavía siguen en carrera por meterse al certamen en los 6 cupos restantes. A continuación, todos los seleccionados que siguen soñando con clasificar.

Las 22 selecciones que siguen en carrera para el Mundial 2026

Repechaje UEFA

Bombo 1

Italia

Ucrania

Turquía

Dinamarca

Bombo 2

Polonia

Gales

Eslovaquia

República Checa

Bombo 3

Bosnia y Herzegovina

Irlanda

Albania

Kosovo

Bombo 4

Suecia

Macedonia del Norte

Rumania

Irlanda del Norte

Cuatro de estas selecciones se meterán al Mundial, y serán sorteadas según los bombos a los que fueron asignados (los primeros tres por ranking FIFA tras quedar segundos en las Eliminatorias, y el último por la Nations League).

Repechaje global

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (OFC)

República Democrática del Congo (CAF)

Surinam (Concacaf)

Jamaica (Concacaf)

Irak (AFC)

Dos de estos seleccionados serán parte de la contienda mundialista. Por ranking FIFA, Irak y RD Congo tendrán el beneficio de disputar un solo partido, mientras que los cuatro restantes tendrán que afrontar dos compromisos para definir su suerte.

Uno por uno, los 42 clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgica (UEFA) Suiza (UEFA) Escocia (UEFA) Austria (UEFA) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf) Panamá (Concacaf) REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE FIFA REPECHAJE FIFA

Cómo se juega el repechaje europeo

Como en los últimos años, UEFA tendrá su propio repechaje. El mismo cuenta con 16 selecciones como protagonistas y solamente cuatro de ellas podrán acceder al Mundial. Dentro de los países más importantes que participarán, se encuentran Italia, Polonia, Dinamarca y Suecia.

El formato será sencillo. Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves, donde cada una funcionará como un mini-torneo de eliminación. Cada llave constará de una semifinal y una final que se disputarán a partido único, asentando que el ganador de cada “reducido” obtendrán su respectivo boleto a la Copa del Mundo 2026.

Bajo este contexto, los emparejamientos pasan a cumplir un papel fundamental en la ecuación. El mismo se dividirá en cuatro bombos según el Ranking FIFA, donde los equipos del pote 1 se medirán con los que integren el número 4, dejando a los del segundo contra los del tercero.

Cómo se juega el repechaje del resto del mundo

Con seis selecciones participantes. Una de Conmebol, otra de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de Concacaf, el repechaje del resto del mundo será más sencillo. Se dividirá en dos subgrupos de a tres, y los dos mejores ubicados esperarán directamente en una final.

Los peores cuatro ubicados por ranking FIFA (Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) se enfrentarán por sorteo en dos semifinales, y los ganadores de estas llaves irán a la final frente a Irak y República Democrática del Congo, quienes son los dos mejores ubicados.

Los dos ganadores de estas finales se meterán en el bombo cuatro del sorteo del Mundial 2026, mientras que los perdedores quedarán eliminados de la cita mundialista.