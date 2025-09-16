355 millones: la FIFA premiará a los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial 2026

La FIFA dio a conocer su programa de beneficios de cara al Mundial 2026, con la confirmación de que 355 millones de dólares estarán disponibles en el fondo de solidaridad para los clubes que cedan a sus jugadores para disputar la Copa del Mundo.

FIFA asegura que los principios de distribución fueron ajustados para que cada club reciba una compensación directa desde ese fondo de solidaridad por cada futbolista que cedan, ya sea para partidos clasificatorios o Copa del Mundo 2026, sin importar si luego termina jugando la fase final.

En Qatar 2022 se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes, para esta edición de la Copa del Mundo esa cifra se incrementará en un 70%, incluyendo a los más de 6000 jugadores que ya protagonizaron partidos de Eliminatorias con sus respectivos seleccionados.

Los clubes recibirán dinero por cada jugador que cedan a las Eliminatorias y al Mundial. (Getty)

De momento no se detalló cuánto dinero por jugador otorga, ni si habrá más dinero para equipos de una liga superior a otra -de acuerdo a Ranking FIFA-, de hecho, FIFA aseguró que “más adelante se publicarán detalles adicionales sobre el modelo de distribución del Programa de Ayudas a Clubes”.

Sin embargo, el objetivo está claro: que los clubes no se muestren reticentes a la cesión de jugadores. El acuerdo firmado entre Gianni Infantino, Presidente de FIFA y Nasser Al-Khelaifi, Presidente de la Asociación de Clubes Europeos, rige hasta diciembre del 2030, por lo que también aplicará para la próxima Copa del Mundo y sus eliminatorias previas.

Infantino y Al-Khelaifi cerraron un nuevo acuerdo hasta 2030. (Inside FIFA)

Boca, River y varios equipos argentinos beneficiados

Con esta nueva medida, clubes que hayan cedido a sus jugadores para fechas de Eliminatorias serán beneficiados por FIFA y recibirán su parte de la compensación directa del fondo de solidaridad. Por supuesto, cifras y detalles quedarán para la futura publicación que prometió la FIFA, pero todos los clubes argentinos que cedieron futbolistas deberían recibir su proporcional.

River y Boca son los que más jugadores han cedido por lo que deberían ser los que más rédito saquen de esta medida, pero más de una decena de clubes del fútbol argentino aportaron futbolistas para diferentes seleccionados.

