¿Argentina sin chances? Para Opta, España es la principal candidata para ganar el Mundial

La FIFA ya tiene todo prácticamente definido para lanzarse al sorteo de este viernes 5 de diciembre, en el que confeccionará los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026. Hay 42 selecciones que ya tienen su lugar asegurado, mientras se espera por la resolución de los 6 cupos restantes, 4 del Repechaje de la UEFA y 2 del Torneo Clasificatorio Intercontinental (ambos a jugarse en marzo).

Y si bien resta un poco más de 6 meses para el inicio de la competencia que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá (el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca), los especialistas ya tienen a sus candidatos para ganar la edición número 23 del certamen más codiciado por el ambiente de fútbol global.

En ese sentido, el pronóstico que más resalta es el de Opta, sitio especializado en datos pormenorizados del rendimiento de futbolistas, equipos y selecciones, que publicó recientemente un informe en el que aclara las probabilidades para ganar la Copa del Mundo 2026 de cada uno de los 42 clasificados hasta el momento.

En concreto, lo da a España como el gran favorito. El combinado que comanda Luis De La Fuente, que es el actual campeón de Europa (razón por la que debe disputar la Finalissima) reúne un 17 por ciento de posibilidades para ganar el partido que tendrá lugar en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey el 19 de julio.

Los percentajes de probabilidades de cada selección para ganar la Copa del Mundo 2026.

Inmediatamente detrás del elenco de la Península Ibérica asoma Francia, vigente subcampeona del mundo, con un 14,1 por ciento. Y el podio lo cierra Inglaterra con un 11,8. Recién después del equipo nacional británico aparece la Selección Argentina, presente campeona del mundo y bicampeona de América, con apenas un 8,7.

Los 15 seleccionados con más chances de ganar la Copa de Mundo según Opta

España : 17.0%

: 17.0% Francia : 14.1%

: 14.1% Inglaterra : 11.8%

: 11.8% Argentina : 8.7%

: 8.7% Alemania : 7.1%

: 7.1% Portugal : 6.6%

: 6.6% Brasil : 5.6%

: 5.6% Países Bajos : 5.2%

: 5.2% Noruega : 2.3%

: 2.3% Colombia : 2.0%

: 2.0% Bélgica : 1.9%

: 1.9% Uruguay : 1.7%

: 1.7% México : 1.3%

: 1.3% Croacia : 1.1%

: 1.1% Marruecos: 1.1%

