A 3 días del Mundial revelan el pedido que Ousmane Dembelé le hizo a Mbappé por el bien de la Selección de Francia

El delantero de PSG le habría pedido a su compañero un mayor compromiso con su equipo en el campo de juego.

Tras perder 2 a 1 frente a Costa de Marfil en el amistoso para despedirse de su público, la Selección de Francia ya se prepara para disputar el Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en donde se enfrentará a las selecciones de Noruega, Senegal e Irak por un boleto a los 16avos de final.

Previo al inicio de este certamen, en el que Les Blues buscarán llegar a la final por tercera edición consecutiva, el medio francés ‘Le Equipe’ reveló que Ousmane Dembelé, una de las figuras del equipo, tuvo una charla con Kylian Mbappé, el capitán del seleccionado dirigido por Didier Deschamps.

En la misma, el futbolista que viene de ganar la Champions League con PSG, le pidió a Mbappé que haga más esfuerzos defensivos con el fin de que el equipo no sufra en los ataques de su rival por la banda izquierda, que es por donde juega el delantero del Real Madrid.

Esto se debe a que el capitán de la Selección de Francia tiene un rol ofensivo y no se compromete en la marca, por lo que su equipo queda descompensando a la hora del retroceso y el defensor sufre tanto la subida del delantero rival como la trepada del lateral por esa banda.

Por esta situación, en una encuesta más de 93 mil hinchas de la Selección de Francia votaron que Mbappé debe ser suplente, alegando que el equipo tiene una mejor performance en cancha sin su estrella, que viene de una temporada polémica en Real Madrid

De esta manera, de cara al estreno mundialista frente a Senegal, Deschamps deberá definir si cuenta con su capitán para que sea titular, o si bien cumple con el deseo de sus hinchas y lo relega al banco de suplentes, ya que también llega con poco ritmo futbolístico por una lesión que sufrió.

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El fixture de la Selección de Francia en el Mundial

Fecha 1: Francia vs. Senegal – martes 16 de marzo a las 16.00 horas

Fecha 2: Francia vs. Irak – lunes 22 de junio a las 18.00 horas

Fecha 3: Noruega vs. Francia – viernes 26 de junio a las 16.00 horas

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