Quién es el árbitro de Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League

Joao Pinheiro es el encargado de impartir justicia este miércoles en la semifinal del torneo más importante de Europa. Sus antecedentes.

Poco más de una semana después del inolvidable 5 a 4 en el Parque de los Príncipes, Bayern Múnich y PSG vuelven a verse las caras, esta vez en el Allianz Arena. El encuentro de Champions League, que se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+, contará con el arbitraje de Joao Pinheiro.

El colegiado portugués, de apenas 38 años de edad, es internacional desde 2016. Cuenta con un importante recorrido a nivel mundial, habiendo dirigido partidos de Champions League, Europa League, Conference League, Eliminatorias y Repechaje a la Copa del Mundo.

En la presente edición de la orejona, ya impartió justicia en siete compromisos. De hecho, uno de ellos fue el 2 a 1 de Bayern Múnich a PSV en la Fase de Liga. En esta temporada no dirigió al conjunto dirigido por Luis Enrique, hasta esta jornda de miércoles.

Cómo le fue a Bayern Múnich con Joao Pinheiro

Pinheiro dirigió a Bayern Múnich apenas dos veces en su carrera. La primera fue en enero 2025, en una victoria 3 a 1 sobre Slovan Bratislava, en lo que es su único antecedente en el Allianz Arena. El segundo fue el ya mencionado cruce ante PSV en enero de 2026.

La curiosidad es que éste árbitro jamás expulsió a ningún jugador del conjunto alemán ni a ningún rival. Tampoco le cobró penales a favor ni en contra. El conjunto bávaro apenas recibió 2 tarjetas amarillas de parte de este colegiado.

Cómo le fue a PSG con Joao Pinheiro

Solo hay un antecedente de Pinheiro dirigiendo al París Saint-Germain. Fue en agosto de 2025, en la Supercopa UEFA entre los franceses y Tottenham. Aquel encuentro terminó 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, con triunfo para los de Luis Enrique por penales.

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En síntesis