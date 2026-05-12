A Curazao le renunció el DT a un mes de debutar contra Alemania en el Mundial 2026

Cada vez queda menos para el Mundial 2026, algo que se empezó a notar especialmente en estas últimas horas con las primeras listas mundialistas confirmadas por Bosnia y Suecia. Sin embargo, en la antítesis de semejante prolijidad se encuentra la Selección de Curazao, que se quedó sin entrenador.

Fred Rutten decidió dejar su cargo como entrenador de la Selección de Curazao a 33 días de lo que será su debut mundialista, ni más ni menos que contra Alemania en el NRG Stadium de Houston. Rutten había tomado las riendas del seleccionado tras la salida de Dick Advocaat, quien se había retirado por temas personales.

Rutten apenas dirigió a Curazao en dos ocasiones tras asumir en febrero. Fueron derrotas en la fecha FIFA de marzo contra China (0-2) y Australia (1-5), aunque este no fue el motivo de su salida. La federación aseguró que se trató de una decisión personal de Rutten.

Fred Rutten, renunció a la Selección de Curazao. (Getty)

“Tras conversaciones abiertas y constructivas entre Fred Rutten y el presidente de la FFK, en las cuales siempre fueron centrales el interés del fútbol de Curazao, nuestros jugadores y la necesidad de mantener la tranquilidad en torno a la selección nacional”, expresó la FFK en su comunicado oficial.

Siguiendo la misma línea, el propio Rutten expresó en conferencia de prensa que su salida no fue una cuestión deportiva: “No debe surgir un clima que dañe las relaciones profesionales sanas, tanto entre los jugadores como en el cuerpo técnico. Por ello, es prudente dar un paso al costado. Además, el tiempo apremia y Curazao debe seguir adelante. Lamento cómo se ha desarrollado la situación, pero deseo a todos mucho éxito”.

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Existe la posibilidad de un eventual regreso temporal de Dick Advocaat al seleccionado para hacerse cargo del equipo nacional durante la Copa del Mundo, aunque todavía no fue confirmado.

El grupo de Curazao en el Mundial 2026

En 2026, Curazao hará su debut mundialista como una de las cuatro selecciones que conforman el Grupo E. En el mismo se enfrentará a Alemania, el 14 de junio en Houston; a Ecuador, el 20 de junio en Kansas City, y a Costa de Marfil, el 25 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Curazao debutará en mundiales el próximo 14 de junio contra Alemania. (FFK)

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