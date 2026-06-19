Achraf Hakimi sufrió un duro revés judicial en pleno Mundial con la Selección de Marruecos

El capitán recibió la notificación de que su apelación fue rechazada y debe ir a juicio por una causa de violación.

Achraf Hakimi es el capitán y máximo referente de la Selección de Marruecos, que está en plena disputa de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en medio de ese contexto enfocado en lo deportivo, recibió un duro revés ya que le rechazaron la apelación y deberá ir a juicio por una causa de violación, denuncia que tiene vigente desde hace más de 3 años.

Achraf Hakimi, capitán de la Selección de Marruecos. (Getty Images)

La demanda se realizó en 2023, luego de que una joven incriminó al jugador. Según indicó la protagonista, se contactaron por Instagram y él la invitó a su caso. Mientras estaban en su domicilio, el futbolista le tocó los pechos sin consentimiento y posteriormente la violó. Después de atravesar diferentes etapas judiciales, en esta oportunidad se llegó a la instancia final.

Lo cierto es que el Tribunal Superior de Versalles rechazó la apelación de Hakimi. El defensor marroquí había presentado un recurso contra la orden de procesamiento de su juicio por la causa de violación y, de esta manera, confirmó que será juzgado ante el ente penal departamental de Hauts de Seine. Así las cosas, Achraf recibió esta fuerte noticia en pleno Mundial.

Achraf Hakimi, capitán de la Selección de Marruecos. (Getty Images)

En su momento, la joven denunciante rompió el silencio y se refirió a cómo fue el instante en el que padeció el ataque sexual por parte del futbolista que se desempeña en París Saint-Germain desde hace años. Lejos de ocultar alguna parte del acontecimiento en cuestión, expresó: “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo“.

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En contraparte de esa tajante declaración, Fanny Colin, la abogada de Hakimi, manifestó: “No se han tenido en cuenta las contradicciones y mentiras de la demandante, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirmaban su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunciaba”.

Achraf Hakimi, defensor marroquí de PSG. (Getty Images)

El fuerte descargo de Achraf Hakimi

En su cuenta de X (ex Twitter), Achraf Hakimi reveló su opinión tras conocer esta novedad y escribió: “La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”.

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Inmediatamente después, continuó: “Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar“.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

El discurso de la abogada demandante

La abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, se mostró contenta tras la decisión del tribunal de enviar a juicio al futbolista. “Tras más de tres años de batallas legales, después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta“, confesó la especialista en la materia.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto y soltó: “Alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino”.