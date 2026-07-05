Alineaciones de Brasil vs. Noruega por los Octavos de Final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentan en uno de los partidos correspondientes a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Este domingo 5 de julio, tras la victoria de Marruecos 3 a 0 sobre Canadá y el triunfo 1 a 0 de Francia ante Paraguay, será el turno de la Selección de Brasil frente a su par de Noruega por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a disputarse en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

El combinado comandado por Carlo Ancelotti llega a este encuentro tras dejar en el camino a Japón (le ganó a segundos del final por un marcador de 2 a 1), en tanto que su contrincante de turno, el elenco que dirige Ståle Solbakken, eliminó en 16vos a Costa de Marfil (también por 2 a 1 sobre la agonía del encuentro).

Formación de Brasil vs. Noruega por los Octavos de Final del Mundial 2026

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Danilo Santos (o Endrick), Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Brasil llega como favorito para el partido con Noruega. Getty Images.

Formación de Noruega vs. Brasil por los Octavos de Final del Mundial 2026

Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

El ganador de Brasil vs. Noruega espera por México e Inglaterra

Brasil vs. Noruega será el primer partido de la jornada de este domingo 5 de julio. Iniciará a las 17 horas de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Mientras que en el segundo turno, a partir de las 21:00 horas (ARG), México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca. Los ganadores de ambos encuentros se verán las caras en los Cuartos de Final.

Publicidad

Por cierto, los otros cruces que restan de la misma instancia son: Argentina vs. Egipto, Colombia vs. Suiza, Portugal vs. España y Estados Unidos frente a Bélgica.

En síntesis