Bota de Oro del Mundial: criterios de desempate si hay empate en goles

Los escenarios posibles ante un poco posible empate de goles entre los pichichis de un Mundial.

La Bota de Oro es el galardón más prestigioso para el máximo goleador de la Copa Mundial de Fútbol. Cada cuatro años, los mejores delanteros del mundo compiten por este reconocimiento individual que destaca el talento ofensivo en la máxima competencia.

Sin embargo, cuando dos o más jugadores finalizan el torneo con la misma cantidad de goles, la FIFA aplica un sistema específico de criterios de desempate para determinar un único ganador, evitando que el trofeo se comparta entre varios futbolistas.

¿Cuál es la definición oficial de la Bota de Oro?

La Bota de Oro se entrega al jugador que anota la mayor cantidad de goles durante la fase final de la Copa Mundial. Este galardón ha sido otorgado oficialmente desde 1982 con una alianza entre la FIFA y Adidas, aunque retroactivamente se reconocen a los máximos goleadores desde el primer Mundial en 1930.

El premio original se llamaba Bota de Oro, pero en 2010 adoptó oficialmente ese nombre junto con nuevas categorías: Bota de Plata para el segundo máximo goleador y Bota de Bronce para el tercero.

Harry Kane, Bota de Oro de Rusia 2018 (Getty)

El cálculo de goles incluye todos los tantos convertidos durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 minutos de prórroga a lo largo del torneo. Un aspecto crucial es que los goles marcados en las tandas de penaltis para desempatar eliminatorias quedan excluidos del conteo oficial, contabilizándose únicamente los tantos anotados durante el juego abierto y la prórroga.

Publicidad

Primer criterio de desempate: asistencias

Si dos o más jugadores terminan el Mundial con la misma cantidad de goles, el primer criterio de desempate que aplica la FIFA es el número de asistencias. El futbolista con más pases gol se adjudica automáticamente la Bota de Oro, privilegiando no solo la efectividad goleadora sino también la capacidad de crear oportunidades.

Este sistema se implementó formalmente desde el Mundial de 1994, cuando se buscaba garantizar un único ganador en lugar de compartir el trofeo entre varios futbolistas.

Mbappé con el Botín de Oro de Qatar 2022 (Getty)

Publicidad

Un ejemplo histórico es el Mundial de Qatar 2022, donde Lionel Messi y Kylian Mbappé llegaron a la final con cinco goles cada uno. Aunque Mbappé marcó ocho tantos finales (incluyendo un triplete en la final), la competencia por las asistencias fue decisiva en el torneo. Messi acumuló tres asistencias mientras que Mbappé registró dos, lo que hubiese definido el ganador si ambos terminaban empatados. Finalmente, Mbappé ganó la Bota de Oro con sus ocho goles.

Segundo criterio de desempate: minutos jugados

Si la igualdad persiste tanto en goles como en asistencias, el tercer criterio para otorgar la Bota de Oro son los minutos disputados en el torneo. En este caso, el futbolista que haya jugado menos minutos se lleva el galardón, ya que demuestra un mejor promedio de goles y asistencias por minuto de juego.

Este sistema premia la eficiencia y la efectividad del jugador, reconociendo el impacto que genera en menos tiempo sobre el terreno de juego. La regla de minutos jugados se incorporó oficialmente desde el Mundial 2006, cuando se buscó tener un método más justo para resolver empates extremos.

Publicidad

Aunque los dos primeros criterios (goles y asistencias) son suficientemente selectivos, virtualmente hace casi imposible que se llegue a aplicar el tercero. La FIFA establece esta jerarquía clara para evitar controversias y garantizar que siempre exista un ganador definitivo.

Casos históricos de empate en Botas de Oro

El primer caso registrado de empate entre máximos goleadores ocurrió en el Mundial de 1962, cuando seis jugadores terminaron con cuatro goles cada uno. En aquella época, antes de que se institucionalizara un sistema de desempate, el premio se compartió entre Flórián Albert (Hungría), Valentin Ivanov (Unión Soviética), Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile).

En el Mundial de 1994, Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) empataron con seis goles y una asistencia cada uno. Como aún no se aplicaba el criterio de minutos jugados (incorporado años después), ambos se repartieron el trofeo de forma histórica.

Publicidad

Posteriormente, en el Mundial de 2010, fue la primera ocasión en que se utilizaron los criterios de desempate. Thomas Müller (Alemania), David Villa (España), Wesley Sneijder (Países Bajos) y Diego Forlán (Uruguay) terminaron con cinco goles, pero Müller ganó la Bota de Oro gracias a sus tres asistencias.

El papel de las asistencias en la Bota de Oro moderna

En el fútbol contemporáneo, las asistencias se han convertido en un factor cada vez más relevante para ganar la Bota de Oro. Jugadores que no solo son goleadores puros, sino también creadores de juego, tienen mayores ventajas en caso de empate.

Futbolistas como Messi, Mbappé y otros mediapuntas ofensivos suelen acumular más pases gol, lo que les proporciona un seguro adicional si igualan goles con otros competidores.

Publicidad

Analistas y apostadores del mercado de máximo goleador del Mundial 2026 estudian meticulosamente tanto los goles como las asistencias de los principales contendientes, ya que la historia ha demostrado que los empates en la tabla de anotadores son más comunes de lo que parece.

La importancia estratégica de este criterio ha transformado la forma en que se evalúan los delanteros modernos, enfatizando no solo la definición sino la generación de oportunidades para sus compañeros de equipo.

Diferencia entre Bota de Oro y Balón de Oro

Es fundamental no confundir la Bota de Oro con el Balón de Oro, dos premios distintos que se entregan en cada Mundial. La Bota de Oro se otorga al máximo goleador, es decir, al jugador que más tantos convierte.

Publicidad

El Balón de Oro, en cambio, reconoce al mejor jugador del torneo en general, considerando su desempeño integral, técnica, liderazgo y contribución al equipo más allá de los goles.

En el Mundial de 2022, Mbappé ganó la Bota de Oro con ocho goles, pero Messi se llevó el Balón de Oro como mejor jugador. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo ambos galardones responden a criterios completamente diferentes y que un máximo goleador no necesariamente es reconocido como el mejor futbolista del torneo por la FIFA y sus árbitros.