Carlos Queiroz apuntó al arbitraje por favorecer a Inglaterra: ”El VAR se fue a tomar un café”

El enrenador de Ghana ironizó en conferencia de prensa por la jugada en la que Prince Kwabena Adu fue derribado por Ezri Konsa.

El partido que Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 y que disputaron bajo el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, estuvo cargado de polémicas. Pero hubo una puntual que dejó ampliamente disconforme al combinado africano.

Se trató de la jugada que tuvo lugar a los 33 minutos del segundo tiempo, en la que el atacante Prince Kwabena Adu se dirigía de frente al arco inglés, hasta que Ezri Konsa se le lanzó encima y lo derribó, evitando de esta manera que pudiera ejecutar.

Pero a pesar de lo aparatosa que fue la secuencia, ni el árbitro principal ni el VAR advirtieron penal, a pesar de que en la repetición, que ya circula en medios de comunicación y en redes sociales, deje claro que debió haber sido sancionado un penal para Ghana, una chance inmejorable para ganar el encuentro a tan solo 10 minutos del pitazo final.

Al respecto, el que hizo su descargo en conferencia de prensa fue Carlos Queiroz, entrenador del conjunto africano: “No estoy seguro de si el VAR sigue funcionando en la Copa del Mundo. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Está funcionando? Tengo algunas dudas al respecto porque hubo otro penalti que debieron conceder a Ghana, un penalti claro contra Inglaterra”.

En un mundo con tanta injusticia, necesitamos que el fútbol — el deporte del pueblo — nos de confianza en que la humanidad puede cambiar. No que vuelva a recordarnos el acoso de los poderosos sobre el resto del mundo.

¡Vergonzoso no cobrar este penal contando también con el VAR! pic.twitter.com/p0lg00T5rg — Federico Manfredo (@FedeManfredo) June 24, 2026

Sin dejar de lado la ironía en su reclamo, Queiroz añadió que, además, se debió expulsar al defensor británico: “Tuvimos nuestras oportunidades; hasta el punto de que ellos tuvieron suerte. Tuvieron mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es natural, a mí también me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero eso fue un penal claro y tarjeta roja”.

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Y para que quede claro su nivel de enfado, cerró: “¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda, o soy el único que estuvo en el encuentro? Al final, por eso digo que fue un resultado justo. Ellos pasaron más tiempo con el balón, nosotros luchamos más, luchamos mejor, creamos nuestras ocasiones y ellos también tuvieron las suyas al final. Creo que ellos están contentos y yo también estoy satisfecho con el empate. Disculpen mi sarcasmo, pero si digo estas cosas en serio me sancionan, así que espero que entiendan que estoy bromeando”.

Así quedaron las posiciones del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Inglaterra y Ghana, luego de empatar 0 a 0 este martes 23 de junio en Boston, se mantienen en la cima con 4 unidades, aunque los ingleses tienen mejor diferencia de gol por eso están un paso por delante. En tanto que Croacia sumó sus primeros tres puntos al vencer 1 a 0 a Panamá. Los croatas quedaron terceros mientras que los centroamericanos están últimos sin unidades.

La próxima jornada, a disputarse este sábado 27 de junio, Inglaterra chocará con Panamá y Ghana con Croacia.

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En síntesis