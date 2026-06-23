Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde hoy vs. RD Congo por el Mundial 2026

La Selección Colombia quiere asegurar su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 y puede hacerlo hoy mismo ante RD Congo. Sin embargo, así como un triunfo es un boleto directo a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, un resultado negativo puede significar el jugarse la continuidad en el torneo ante Portugal.

Y es que luego del 5 a 0 de Portugal vs. Uzbekistán, que dejó a los asiáticos prácticamente fuera de la Copa del Mundo, los escenarios quedaron mucho más claros para la selección cafetera, que depende de sí misma para estar entre los 32 mejores del torneo.

Colombia quiere asegurar su clasificación hoy. (Getty)

¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde hoy vs. RD Congo?

Si Colombia gana hoy vs. RD Congo, tendrá un lugar asegurado en los 16avos de final del Mundial 2026. Le quedará definir si pasa como primero o segundo del grupo en su partido contra Portugal, donde cualquier resultado que no sea una derrota, lo deja como líder.

vs. RD Congo, tendrá un lugar asegurado en los 16avos de final del Mundial 2026. Le quedará definir si pasa como primero o segundo del grupo en su partido contra Portugal, donde cualquier resultado que no sea una derrota, lo deja como líder. Si Colombia empata hoy vs. RD Congo, quedará con 4 puntos igualado con Portugal en la cima del Grupo K. Sin embargo, RD Congo quedará con 2 puntos, por lo que la clasificación cafetera no estará asegurada sino hasta que se disputen los partidos de la última jornada.

vs. RD Congo, quedará con 4 puntos igualado con Portugal en la cima del Grupo K. Sin embargo, RD Congo quedará con 2 puntos, por lo que la clasificación cafetera no estará asegurada sino hasta que se disputen los partidos de la última jornada. Si Colombia pierde hoy vs. RD Congo, el equipo de Néstor Lorenzo se complica y mucho. Quedará tercera del Grupo K y definirá su paso a la próxima ronda ante el rival más complicado: Portugal.

Posiciones del Grupo K

Fixture del Grupo K