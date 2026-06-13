Cómo ver en vivo y online Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el Gillette Stadium, ubicado en Boston, los haitianos y escoceses hacen su estreno en el Mundial 2026.

Este sábado 13 de junio se enfrentan Haití y Escocia por la fecha 1 del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Gillette Stadium. Ambos se encargan de cerrar la jornada de la zona que comparten con Brasil y Marruecos.

Durante la previa al certamen más importante del planeta, los haitianos jugaron tres partidos, de los que cosecharon una victoria, una igualdad y también una caída. Cabe destacar que el resultado favorable fue ante Nueva Zelanda, que también participa de la Copa del Mundo y lo goleó por 4-0 en Chase Stadium, de Fort Lauderdale.

Por su parte, los escoceses también tuvieron tres amistosos en la antesala al inicio del certamen, pero a diferencia de su rival obtuvieron dos triunfos y una caída. De hecho, los triunfos por 4-1 y 4-0, respectivamente, fueron ante Curazao -participa del Mundial- y frente a Bolivia, que no logró clasificar por medio del Repechaje.

Gillette Stadium.

¿Qué canal pasa Haití vs. Escocia?

El partido entre Haití y Escocia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Haití vs. Escocia?

Los seleccionados de Haití y Escocia se encontrarán frente a frente este sábado 13 de junio, desde las 22:00 horas de la República Argentina, en el Gillette Stadium.

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Terna arbitral de Haití vs. Escocia

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Asistente 1: Mokrane Gourari (Argelia)

Asistente 2: Abbes Akram Zerhouni (Argelia)

Cuarto árbitro: Alejandro Hernández (España)

Asistente de reserva: José Enrique Naranjo (España)

Fixture del Mundial 2026