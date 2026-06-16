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Cómo ver en vivo y online Irak vs. Noruega por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre asiáticos y europeos por la primera fecha de la fase de grupos.

Gillette Stadium, Boston
© GettyGillette Stadium, Boston

En el marco de la jornada inaugural del Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Irak se mide frente a la Selección de Noruega en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Francia y Senegal.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los Leones de Mesopotamia iniciarán su camino ante los nórdicos, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico y jerarquía en su debut.

Erling Haaland debutará en un Mundial. (Foto: Getty).

Erling Haaland debutará en un Mundial. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Irak vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 16 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

  • Argentina: 19:00 horas
  • Uruguay: 19:00 horas
  • Brasil: 19:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Bolivia: 18:00 horas
  • Paraguay: 19:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
  • Ecuador: 17:00 horas
  • Colombia: 17:00 horas
  • Perú: 17:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 18:00 horas (ET) / 15:00 horas (PT)
  • España: 00:00 horas (del miércoles 17 de junio)
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¿Qué canal pasa Irak vs. Noruega EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

El fixture del Mundial 2026

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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