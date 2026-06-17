Cómo ver en vivo y online Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y africanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo K del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Portugal se mide frente a la Selección de RD Congo en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Colombia y Uzbekistán.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el NGR Stadium, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra lusa iniciarán su camino ante Los Leopardos, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico y jerarquía en su debut.

Cristiano Ronaldo se prepara para jugar su sexto Mundial. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 17 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Brasil: 14:00 horas

14:00 horas Chile: 13:00 horas

13:00 horas Bolivia: 13:00 horas

13:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 12:00 horas

12:00 horas Colombia: 12:00 horas

12:00 horas Perú: 12:00 horas

12:00 horas México: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos: 13:00 horas (ET) / 10:00 horas (PT)

13:00 horas (ET) / 10:00 horas (PT) España: 19:00 horas

¿Qué canal pasa Portugal vs. RD Congo EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El fixture del Mundial