Cómo ver en vivo y online Suiza vs. Qatar por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, los suizos y qataríes hacen su estreno en el Mundial 2026.

Este sábado 13 de junio se enfrentan Suiza y Qatar por la fecha 1 del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Levi’s Stadium. Ambos se encargan de abrir la jornada de la zona que comparten con España y Cabo Verde, que juegan el lunes 15 del mismo mes.

Durante la previa al certamen más importante del planeta, los suizos jugaron dos partidos, de los que cosecharon una victorias y una igualdad. Cabe destacar que en ambos juegos se midió ante países clasificados a la Copa del Mundo, como fueron los casos de Jordania y Australia.

Por su parte, los qataríes tuvieron un solo amistoso en la antesala al inicio del certamen, pero a diferencia de su rival igualó sin goles ante El Salvador, que no forma parte de la máxima competencia de todo el planeta.

Granit Xhaka, la gran figura de Suiza. (Sona Maleterova/Getty Images)

¿Qué canal pasa Suiza vs. Qatar?

El partido entre Suiza y Qatar, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports, cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime, además del streaming de DGO.

¿A qué hora se juega Suiza vs. Qatar?

Los seleccionados de Suiza y Qatar se encontrarán frente a frente este sábado 13 de junio, desde las 16:00 horas de la República Argentina, en el Levi’s Stadium.

Publicidad

Terna arbitral de Suiza vs. Qatar

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente de reserva: Michael Orué (Perú)

Fixture del Mundial 2026