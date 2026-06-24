Cristiano Ronaldo tuvo una reacción horrible cuando le preguntaron por Lionel Messi y la explicación es que tiene un trauma

El portugués perdió la guerra con el argentino. Hizo todo lo posible para ser el mejor de la historia, pero no le dio ni para el podio.

¿Por qué Cristiano Ronaldo tuvo esa reacción horrible cuando le preguntaron por Lionel Messi? Porque, la verdad, es un trauma para él. Perdió la guerra. El portugués trabajó toda su carrera para ser el mejor jugador de la historia y hubiese podido competir de no tener al argentino, a la cabra.

A ver, Cristiano ganó algunas batallas cuando compitieron Real Madrid y Barcelona. Un duelo que será histórico, inolvidable. Le sacó varias Champions League: él tiene cinco y Messi tiene cuatro. También le sacó varios Balones de Oro. Y va a llegar a los mil goles antes que Messi.

Pero su gran dolor es que los grandes técnicos de la historia del fútbol, los grandes exjugadores y, sobre todo, el público, los hinchas, eligen a Messi como el mejor de la historia.

A Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita, los hinchas le gritan “¡Messi, Messi!”. Después, no le gana a Congo en la primera fecha del Mundial y los africanos le cantan lo mismo. Hace goles en seis Mundiales seguidos y la primera pregunta es sobre Messi.

Y el tipo se calentó. Tiró todo a la mierda. Reaccionó muy mal. Maduro, a los 41 años, debió decir: “Y sí, la verdad que somos dos viejitos lindos, a los 40 seguimos compitiendo, seguimos haciendo goles en Mundiales”. Pero es tanta la competencia que él tiene con Leo que no se banca haber perdido la guerra.

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Reiteró: ganó batallas, pero perdió la guerra. El consenso de la mayoría —salvo algunos portugueses y algunos amigos de él mismo— es que en la pelea, en la disputa, Messi es más grande que Cristiano. Está elegido como el más grande de la historia y hay un podio en el que también están Pelé y Diego Maradona, pero no el portugués.

Con todo el dolor del mundo, porque es una estrella, un fenómeno, un ganador, un atleta, un goleador, un trabajador… hay que decir que perdió con Messi. Y por eso es que el tipo reacciona tan mal.

En un Mundial histórico -por los goles de Messi, de Mbappé, de Cristiano, de Haaland, de Kane- tuvimos esta perlita. El enojo del Bicho cuando, otra vez, le hablan de su trauma, del único tipo que logró opacarlo.