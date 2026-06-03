Solo un futbolista de la lista de buena fe nació en la isla del Caribe. El resto, incluyendo su entrenador, proviene de Europa.

No es una novedad que las selecciones estén integradas, en mayor o menor medida, por jugadores nacionalizados. 40 de los 48 participantes del Mundial 2026 cuentan con al menos un futbolista nacido en otro territorio. El caso más llamativo es el de Curazao, que tiene a 25 convocados oriundos de los Países Bajos.

El combinado dirigido por Dick Advocaat -también neerlandés- tiene un solo citado nacido en la isla del Caribe. El resto lo hizo en el país europeo y hasta se crió futbolísticamente allí. Sin embargo, por distintas razones, eligieron representar al combinado de Concacaf.

Esto se debe a que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. La migración histórica entre la isla y la metrópoli hace que exista una gran diáspora curazoleña viviendo en la nación europea. Amparándose en el origen de sus padres o abuelos, muchos jugadores eligen representar a ese país a nivel de selecciones. Otros, en tanto, lo hacen para tener más oportunidades internacionales.

Curazao es el país con más jugadores que representan a un país donde no nacieron. Lo siguen la República Democrática del Congo (20), Marruecos (19) y Bosnia (17). Cabe remarcar que la Selección Argentina tiene en Giuliano Simeone (Roma, Italia) y Nico Paz (Tenerife, España) a dos futbolistas de esa condición.

Tahith Chong, el único que nació en Curazao

De toda la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, Tahith Chong es el único jugador de Curazao nacido en la isla. El mediocampista de 26 años es oriundo de Willemstad, nada más ni nada menos que la capital de la isla caribeña. De todas formas, de chico se mudó a Róterdam para tener más posibilidades en el fútbol profesional.

Sus inicios deportivos fueron en Feyenoord, aunque luego vistió las camisetas de Manchester United, Werder Bremen, Brujas, Birmingham, Luton Town y Sheffield United. En la última temporada, sumó apenas 726 minutos repartidos en 22 encuentros y solo pudo aportar una asistencia.

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Tahith Chong, figura de Curazao (Foto: Getty Images)

Dónde nacieron los 26 jugadores de Curazao

Eloy Room – Nijmegen, Países Bajos Shurandy Sambo – Geldrop, Países Bajos Jurien Gaari – Heerlen, Países Bajos Roshon van Eijma – Tilburg, Países Bajos Sherel Floranus – Róterdam, Países Bajos Godfried Roemeratoe – Oost-Souburg, Países Bajos Juninho Bacuna – Groninga, Países Bajos Livano Comenencia – Breda, Países Bajos Juergen Locadia – Emmen, Países Bajos Leandro Bacuna – Groninga, Países Bajos Jeremy Antonisse – Rosmalen, Países Bajos Sontje Hansen – Hoorn, Países Bajos Tyrese Noslin – Ámsterdam, Países Bajos Kenji Gorre – Spijkenisse, Países Bajos Arjany Martha – Róterdam, Países Bajos Jearl Margaritha – Groninga, Países Bajos Brandley Kuwas – Hoorn, Países Bajos Armando Obispo – Bolduque (‘s-Hertogenbosch), Países Bajos Gervane Kastaneer – Róterdam, Países Bajos Joshua Brenet – Kerkrade, Países Bajos Tahith Chong – Willemstad, Curazao Kevin Felida – Spijkenisse, Países Bajos Riechedly Bazoer – Utrecht, Países Bajos Deveron Fonville – Nieuwegein, Países Bajos Tyrick Bodak – Almere, Países Bajos Trevor Doornbusch – Haarlem, Países Bajos

El fixture de Curazao en el Mundial 2026

Curazao integrará el Grupo E de la Copa del Mundo y hará su debut el domingo 14 de junio a las 14:00 (hora de Argentina), enfrentando a la poderosa Alemania. Seis días después, el sábado 20, chocará ante Ecuador. Su tercera presentación será ante Costa de Marfil, el jueves 25.

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