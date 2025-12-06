Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Desde Argentina hasta Haití: La nueva medida obligatoria de la FIFA para el Mundial 2026 que afectará a las 48 selecciones

Se probó en el Mundial de Clubes y se trasladará a la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
La Selección Argentina deberá adaptarse a las nuevas reglamentaciones de FIFA
© GettyLa Selección Argentina deberá adaptarse a las nuevas reglamentaciones de FIFA

Desde que Estados Unidos puso el pie en el acelerador con el fútbol, llevó a Messi a su liga y se quedó con la organización del Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026, varios aspectos de lo que es el fútbol han cambiado para volverse un tanto más inclinados hacia el espectáculo.

Varias novedades, como un show de entretiempo en la final ‘a lo Superbowl‘, fueron implementadas en el torneo de clubes y se trasladarán al Mundial 2026, y eso incluye también una medida que las 48 selecciones tendrán que acatar durante el partido, respecto a las entrevistas y el diálogo con los medios.

Martyn Ziegler, reconocido periodista internacional, informó que habrá entrevistas en el entretiempo para las cuales los seleccionados deberán proveer jugadores y a los propios entrenadores, que deberán hacerse el tiempo para hablar con medios seleccionados. Eso se complementará con la conferencia de prensa clásica, dos días antes de cada partido.

Ya se probó en el Mundial de Clubes y continuará siendo factor en el Mundial 2026.

Ya se probó en el Mundial de Clubes y continuará siendo factor en el Mundial 2026.

El objetivo de Estados Unidos es buscar darle más protagonismo a los jugadores y entrenadores, y acercarlos al público en todo momento. Y que lo que antes se daba en el antes y después, ahora también sea durante los partidos.

También se espera que se mantengan las pausas de hidratación que formaron parte del Mundial de Clubes 2025, entre los 25 y 30 minutos de cada tiempo, debido a las altas temperaturas y también como un momento intermedio de venta de publicidad.

Publicidad
Tras el sorteo, el jugador de la Selección Argentina que criticó el formato del Mundial 2026: “No me gusta”

ver también

Tras el sorteo, el jugador de la Selección Argentina que criticó el formato del Mundial 2026: “No me gusta”

En síntesis

  • Estados Unidos implementará entrevistas obligatorias para jugadores y entrenadores en el entretiempo de los partidos del Mundial 2026.
  • La nueva medida busca darle más protagonismo a jugadores y entrenadores, al estilo del espectáculo de ese país.
  • El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Qué canal pasa al Inter Miami de Lionel Messi vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025
MLS

Qué canal pasa al Inter Miami de Lionel Messi vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025

FIFA oficializó el calendario y las sedes del Mundial 2026
Mundial 2026

FIFA oficializó el calendario y las sedes del Mundial 2026

El gol de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Como por la Serie A 2025-2026
Fútbol europeo

El gol de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Como por la Serie A 2025-2026

Qué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps por la final de la MLS
MLS

Qué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps por la final de la MLS

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo