Desde Argentina hasta Haití: La nueva medida obligatoria de la FIFA para el Mundial 2026 que afectará a las 48 selecciones

Desde que Estados Unidos puso el pie en el acelerador con el fútbol, llevó a Messi a su liga y se quedó con la organización del Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026, varios aspectos de lo que es el fútbol han cambiado para volverse un tanto más inclinados hacia el espectáculo.

Varias novedades, como un show de entretiempo en la final ‘a lo Superbowl‘, fueron implementadas en el torneo de clubes y se trasladarán al Mundial 2026, y eso incluye también una medida que las 48 selecciones tendrán que acatar durante el partido, respecto a las entrevistas y el diálogo con los medios.

Martyn Ziegler, reconocido periodista internacional, informó que habrá entrevistas en el entretiempo para las cuales los seleccionados deberán proveer jugadores y a los propios entrenadores, que deberán hacerse el tiempo para hablar con medios seleccionados. Eso se complementará con la conferencia de prensa clásica, dos días antes de cada partido.

Ya se probó en el Mundial de Clubes y continuará siendo factor en el Mundial 2026.

El objetivo de Estados Unidos es buscar darle más protagonismo a los jugadores y entrenadores, y acercarlos al público en todo momento. Y que lo que antes se daba en el antes y después, ahora también sea durante los partidos.

También se espera que se mantengan las pausas de hidratación que formaron parte del Mundial de Clubes 2025, entre los 25 y 30 minutos de cada tiempo, debido a las altas temperaturas y también como un momento intermedio de venta de publicidad.

