Dónde juegan los futbolistas de Noruega, rival de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026

El combinado nórdico es una de las grandes revelaciones del certamen y buscará dar el batacazo ante los británicos. Repasamos en qué clubes de la élite europea militan sus principales figuras.

Este sábado 11 de julio, Noruega afronta el partido más importante de su historia reciente cuando se enfrente a Inglaterra en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El elenco escandinavo llega con la moral por las nubes tras eliminar a Brasil y buscará seguir haciendo historia en el certamen.

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A diferencia de épocas anteriores, el actual plantel noruego dirigido por Ståle Solbakken cuenta con una “generación dorada” plagada de estrellas mundiales. Un detalle sumamente curioso y que le agrega un condimento especial a este cruce de eliminación directa es que gran parte de la columna vertebral del equipo nórdico milita actualmente en la Premier League inglesa, por lo que conocen a la perfección a sus rivales de turno.

Los jugadores de Noruega celebran el triunfo ante Brasil. (Elsa/Getty Images)

A continuación, repasamos en qué equipos juegan las principales figuras y habituales convocados de esta sorprendente escuadra europea que buscará el ansiado boleto a las semifinales.

Los clubes de las figuras de la Selección de Noruega

El plantel escandinavo nutre sus filas mayoritariamente de las principales ligas del Viejo Continente (Inglaterra, España, Alemania y Francia). Estos son los clubes donde hacen vida sus futbolistas más destacados:

Erling Haaland: Manchester City (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra) Martin Ødegaard: Arsenal (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra) Alexander Sørloth: Atlético de Madrid (España)

Atlético de Madrid (España) Oscar Bobb: Manchester City (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra) Julian Ryerson: Borussia Dortmund (Alemania)

Borussia Dortmund (Alemania) Antonio Nusa: RB Leipzig (Alemania)

RB Leipzig (Alemania) Jørgen Strand Larsen: Wolverhampton (Inglaterra)

Wolverhampton (Inglaterra) Sander Berge: Fulham (Inglaterra)

Fulham (Inglaterra) Kristoffer Ajer: Brentford (Inglaterra)

Brentford (Inglaterra) Leo Østigård: Rennes (Francia)

Rennes (Francia) Ørjan Nyland: Sevilla (España)

Sevilla (España) Aron Dønnum: Toulouse (Francia)

Toulouse (Francia) David Møller Wolfe: AZ Alkmaar (Países Bajos)

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Esta impresionante distribución en equipos de primerísimo nivel internacional explica en gran medida la solidez, la jerarquía táctica y el poderío ofensivo que han llevado a los noruegos a instalarse entre los ocho mejores seleccionados del planeta.

¿Dónde juegan todos los futbolistas de Noruega del Mundial 2026?

ARQUEROS : Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo).

: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo). DEFENSORES : Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa).

: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa). VOLANTES : Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal).

: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal). DELANTEROS: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

El camino de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026