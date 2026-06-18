Dónde se está jugando y en qué estadio República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica serán los encargados de abrir la segunda fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de los encuentros de la jornada del miércoles 17 de junio (Portugal 1 – Congo 1, Inglaterra 4 – Croacia 2, Ghana 1 – Panamá 0 y Uzbekistán 1 – Colombia 3), este jueves el certamen ya se sumerge en los partidos que pueden ir definiendo los primeros confirmados para los 16vos de final.

En el caso del cruce del combinado europeo con el africano (en la primera jornada perdieron con Corea y México, respectivamente), iniciará a las 18 horas local en el Mercedes Benz Stadium, una de las sedes principales de la competencia, puesto que allí se disputarán 6 partidos más, además del empate entre España y Cabo Verde que se jugó el pasado 15 de junio y el mencionado República Checa vs. Sudáfrica de esta tarde.

Este imponente recinto de Atlanta, inaugurado en 2017 y hogar habitual del Atlanta United de la MLS, cuenta con una capacidad estipulada por la FIFA de aproximadamente 75.000 espectadores. Entre sus características principales destaca un espectacular techo retráctil de ocho pétalos que se abre y cierra de forma similar al diafragma de una cámara fotográfica, acompañado en su interior por la famosa “pantalla halo”, una estructura LED gigante de 360 grados que rodea las alturas del estadio para garantizar una experiencia visual inmersiva desde cualquier sector de las tribunas.

Para cumplir con las estrictas normativas internacionales de la Copa del Mundo, el estadio debió modificar temporalmente su superficie habitual de juego. El césped sintético tradicional fue removido por completo para instalar un sistema avanzado de drenaje sobre el cual se colocó una cancha de césped natural híbrido de primer nivel, compuesta por variedades de Kentucky bluegrass y fibras de refuerzo.

En el Mercedes Benz Stadium se jugarán 8 partidos de la Copa del Mundo. Getty Images.

Esta transformación asegura las condiciones óptimas de pique y velocidad de la pelota exigidas por la FIFA para albergar los encuentros del Mundial, que en esta sede incluirán no solo la fase de grupos, sino también partidos clave de eliminación directa en dieciseisavos, octavos de final y una de las semifinales.

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Partidos del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium

15 de junio: España 0 – 0 Cabo Verde (Grupo H)

18 de junio: Sudáfrica vs. Chequia (Grupo A) – 12:00 PM

21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – 12:00 PM

24 de junio: Marruecos vs. Haití (Grupo C) – 6:00 PM

27 de junio: Uzbekistán vs. RD Congo (Grupo K) – 7:30 PM

1 de julio: Dieciseisavos de final (1L vs TBD) – 12:00 PM

7 de julio: Octavos de final (W86 vs W88) – 12:00 PM

15 de julio: Semifinal (W99 vs W100) – 3:00 PM

Fixture del Mundial 2026