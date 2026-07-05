Dónde y en qué estadio juegan Brasil y Noruega por los Octavos de Final del Mundial 2026

Luego de las victorias del sábado de Francia sobre Paraguay y de Marruecos frente a Canadá, Brasil y Noruega se verán las caras este domingo 5 de julio en otro de los compromisos correspondientes a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (también jugarán México y Inglaterra en el Estadio Azteca).

El encuentro se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un recinto ubicado más precisamente en la zona East Rutherford. Es uno de los recintos deportivos más imponentes y tecnológicos de los Estados Unidos, que fue inaugurado en 2010 con un costo aproximado de 1.600 millones de dólares.

Destaca por ser el único estadio de la NFL construido y compartido en absoluta igualdad de condiciones por dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets. Con una enorme capacidad para albergar a más de 82.500 espectadores, cuenta con un diseño exterior innovador revestido por lamas de aluminio y un sistema de iluminación dinámico; gracias a esto, el estadio cambia su iluminación para teñirse completamente de azul cuando juegan los Giants, de verde para los Jets, o de los colores correspondientes para otros eventos internacionales.

Más allá de su diseño y su papel en el fútbol americano, el inmueble (que se localiza, aproximadamente, a unos 12 kilómetros de Manhattan) se caracteriza por ser un escenario multipropósito de clase mundial, diseñado sin techo de forma intencional para mantener la tradición deportiva al aire libre del noreste del país.

El Estadio MetLife, el recinto en el que también se jugará la Final del Mundial el 19 de julio. Getty Images.

En su interior ofrece comodidades de última generación, incluyendo cuatro enormes vestuarios para facilitar la organización de torneos, pantallas gigantes de video de alta definición en cada esquina y más de 200 suites de lujo. Gracias a esta infraestructura de primer nivel, el MetLife Stadium es elegido constantemente para albergar eventos de magnitud global, como el Super Bowl XLVIII, grandes conciertos, la Copa América y partidos cruciales, incluyendo la gran final de este Mundial 2026 a disputarse el 19 de julio.

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Los partidos que restan disputarse de los Octavos de Final del Mundial 2026

Además de Brasil y Noruega, este domingo se llevará a cabo el cruce entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. Luego, este lunes 6 de julio será el turno de España vs. Portugal en Dallas y de Estados Unidos frente a Bélgica en Seattle. En tanto que el martes jugará Argentina contra Egipto en Atlanta y Colombia vs. Suiza en Vancouver.

En síntesis