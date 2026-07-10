Dónde y en qué estadio se está jugando España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por los cuartos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los cuartos de final, la Selección de España se enfrenta a la Selección de Bélgica en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este viernes 10 de julio, donde la escuadra ibérica busca imponer toda su jerarquía de posesión frente a los exigentes Diablos Rojos, quienes intentan plasmar sus principales figuras colectivas para meterse entre los cuatro mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando España vs. Bélgica?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Los Angeles Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como SoFi Stadium), ubicado en la localidad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

SoFi Stadium, Los Angeles. (Foto: Getty).

Este majestuoso recinto, considerado el estadio más costoso y moderno del planeta gracias a su imponente arquitectura, su techo traslúcido y su colosal pantalla gigante de doble faz suspendida en el centro, cuenta con una capacidad adaptada de 70.000 espectadores para este certamen de la FIFA.

El césped de California luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes más vanguardistas y deslumbrantes en la historia de las Copas del Mundo.

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El cuadro del Mundial 2026