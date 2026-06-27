¿Dónde y en qué estadio se está jugando Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026?

El conjunto asiático y la Albiceleste, ya clasificada a la próxima ronda, se enfrentan en uno de los recintos más imponentes de Estados Unidos para cerrar su participación en el Grupo J.

Este sábado 27 de junio, las selecciones de Jordania y Argentina se verán las caras por la tercera y última fecha correspondiente al Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se lleva a cabo en territorio estadounidense, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la absoluta tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los 16avos de final como líder indiscutido de la zona (donde enfrentará a Cabo Verde).

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El escenario elegido por la FIFA para este partido es el imponente Estadio Dallas, conocido tradicionalmente por su nombre comercial, AT&T Stadium. Este recinto de vanguardia está emplazado en la ciudad de Arlington, perteneciente al estado de Texas, en la región centro-sur de los Estados Unidos.

El AT&T Stadium de Dallas.

Cómo es el Estadio Dallas (AT&T Stadium)

El Estadio Dallas es una verdadera joya arquitectónica y tecnológica del deporte en Norteamérica. Inaugurado en mayo de 2009, cuenta actualmente con una capacidad oficial superior a los 80.000 espectadores (expandible a más de 100.000 para eventos especiales), lo que lo convierte en uno de los escenarios con mayor aforo de toda la competencia. Habitualmente, este coliseo es la casa de los Dallas Cowboys de la mítica NFL.

Más allá de su inconfundible diseño exterior y su inmenso techo retráctil, el estadio es mundialmente famoso por su gigantesca e innovadora pantalla de video de alta definición suspendida justo por encima del centro del campo de juego. Sus instalaciones de lujo y de primerísimo nivel garantizan que los fanáticos presenciarán un espectáculo inmejorable.

Un duelo con objetivos distintos

Albergar este enfrentamiento no es un detalle menor para las tribunas del coloso texano. Para la Selección Argentina, comandada por su histórico emblema y capitán Lionel Messi —quien viene de marcar un doblete ante Austria y un hat-trick en el debut ante Argelia—, el choque representa una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico rote algunos jugadores, le dé descanso a varias de sus figuras y dosifique energías de cara a la etapa eliminatoria.

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En la vereda de enfrente estará Jordania, un seleccionado asiático que saldrá a dejar la vida en el césped. El combinado hachemita sabe que está ante un desafío de proporciones mayúsculas, y buscará hacer un partido perfecto para conseguir un resultado positivo frente a los vigentes campeones del mundo que le permita soñar con meterse en la próxima ronda del certamen.

Terna arbitral de Jordania vs. Argentina

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania)

Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Quinto árbitro: Jerson Santos (Angola)

VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

AVAR: Fedayi San (Suiza)

SVAR: Marco Di Bello (Italia)

¿A qué hora se juega Jordania vs. Argentina?

Los seleccionados de Jordania y Argentina se encontrarán frente a frente este sábado 27 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Dallas Stadium, más conocido como AT&T Stadium, de Arlington, Dallas, Texas.

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