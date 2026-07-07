¿Dónde y en qué estadio se está jugando Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026?

El combinado europeo y la Tricolor se enfrentan en uno de los recintos más imponentes de Canadá en un duelo a todo o nada para definir el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Este martes 7 de julio, Suiza y Colombia se verán las caras por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro de eliminación directa se lleva a cabo en territorio canadiense, donde el equipo sudamericano dirigido por Néstor Lorenzo buscará dar un paso histórico en su campaña frente a un combinado europeo sumamente rocoso y ordenado.

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El escenario elegido por la FIFA para este trascendental partido es el imponente BC Place. Este recinto de vanguardia y diseño moderno está emplazado en el centro de la ciudad de Vancouver, perteneciente a la provincia de Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá.

BC Place, Vancouver, Canadá.

¿Cómo es el BC Place Stadium?

El BC Place es una verdadera joya arquitectónica del deporte en Norteamérica. Inaugurado originalmente en junio de 1983 y sometido a una profunda y espectacular remodelación finalizada en 2011, cuenta actualmente con una capacidad superior a los 54.000 espectadores, lo que garantiza un marco imponente y ruidoso para esta cita mundialista. Habitualmente, este coliseo es la casa de los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) y de los BC Lions de la liga canadiense de fútbol americano (CFL).

Más allá de su ubicación privilegiada cerca del agua en el centro urbano de Vancouver, el estadio es mundialmente famoso por su espectacular techo retráctil sostenido por cables, considerado el más grande de su tipo en el mundo. Sus instalaciones de primerísimo nivel, sumadas a una enorme pantalla central suspendida justo por encima del campo de juego, aseguran que los fanáticos presenciarán un espectáculo deportivo con todas las comodidades modernas.

Un duelo con pasaje a cuartos en juego

Albergar este enfrentamiento de eliminación directa no es un detalle menor para las tribunas del coloso canadiense. Para la Selección de Colombia, comandada por figuras de la talla de Luis Díaz y James Rodríguez, el choque representa una oportunidad inmejorable para ratificar su chapa de candidato y meterse entre los ocho mejores del certamen, apoyándose en la gran cantidad de hinchas cafeteros que tiñeron la ciudad de amarillo.

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En la vereda de enfrente está Suiza, seleccionado comandado por Murat Yakin que sale a imponer sus condiciones tácticas. El combinado helvético sabe perfectamente cómo incomodar a los sudamericanos y busca hacer un partido perfecto, respaldado por su disciplina defensiva y transiciones rápidas, para dar el gran golpe en Vancouver y continuar con su sueño mundialista.

El cuadro final del Mundial 2026