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Mundial 2026

El golazo de Sidny Cabral para que Cabo Verde le empate a Argentina por el Mundial 2026

El lateral izquierdo sacó un remate imposible para Dibu Martínez y estampó el empate en el alargue.

Sidny Cabral festeja el gol de Cabo Verde.
© Getty ImagesSidny Cabral festeja el gol de Cabo Verde.

Argentina estaba ganándole a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero los dirigidos por Lionel Scaloni no lograban liquidar el pleito. Y como si fuese poco, comenzaron a replegarse, al punto de que terminaron defendiendo dentro del área propia.

Mientras la Albiceleste trataba de sacar adelante el primer tiempo del alargue, fue Sindy Cabral el que enganchó sobre la humanidad de Alexis Mac Allister y, a pesar de desempeñarse como lateral izquierdo, con su pierna derecha sacó un remate fenomenal que se coló en el ángulo del Dibu Martínez, quien no pudo ni reaccionar para evitar la igualdad.

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El nacido en la ciudad neerlandesa de Rotterdam es ambidiestro, y con su remate lo dejó bien en claro: marcó uno de los mejores goles de toda la cita mundialista, con el que generó muchísima preocupación en el equipo argentino, como así también en el cuerpo técnico.

Actualmente, el futbolista de 23 años viste la camiseta de Trabzonspor, en la Süper Lig de Turquía, donde posee contrato hasta el 30 de junio de 2031 y su cotización actual, según reporta Transfermarkt, es de 4.000.000 de euros.

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DATOS CLAVES

  • Sindy Cabral anotó el gol del empate para Cabo Verde en el alargue.
  • 16avos de final es la instancia mundialista que juegan Argentina y Cabo Verde.
  • Trabzonspor es el actual club del jugador valuado en 4.000.000 de euros.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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