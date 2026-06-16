El titular de Argelia que buscan desde el Como para jugar la Champions League

De ser rival de la Selección Argentina a poder convertirse en compañero de Nico Paz en los próximos días.

Los ojos del mundo está posados en lo que está sucediendo en Estados Unidos, México y Canadá con la disputa de la Copa del Mundo. Sin embargo, en el viejo continente, los clubes trabajan para mejorar su equipos en el mercado de pases, especialmente aquellos que competirán en internacionalmente en competencias europeas.

En ese contexto, el Como 1907, club que tiene como principal figura a la joya de la Selección Argentina, Nico Paz, expresó su interés por fichar a Jaouen Hadjam, defensor lateral izquierdo de la Selección de Argelia, que actualmente milita en el Young Boys de Suiza.

Jaouen Hadjam interesa en Como 1907. (Getty)

Así lo confirmó Fabrizio Romano, quien explicó que el interés del Como tiene que ver con las trabas que está poniendo Cruzeiro en la negociación por fichar a Kaiki, el lateral del conjunto brasileño. El periodista explicó que los clubes no se están poniendo de acuerdo en la forma de pago, y por ello el fichaje podría no llegar a concretarse. Allí es donde aparece el nombre de Jaouen Hadjam.

El Como 1907 jugará Champions League

Por primera vez en sus 119 años de historia, el Como 1907 clasificó a Champions League. Lo hizo tras terminar cuarto en la Serie A, en una campaña en la que los dirigidos por Cesc Fábregas cosecharon 71 puntos, quedando únicamente por detrás de Roma (73), Napoli (76) y el Inter de Milan (87), que levantó el Scudetto.

El Como 1907 entró en Champions, liderados por Nico Paz. (Getty)

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Nico Paz, que fue elegido como el mejor mediocampista de la Serie A, fue la figura del equipo, con 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos disputados por liga italiana.

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