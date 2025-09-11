Desde la conquista del Mundial 2014, hace ya más de una década, Alemania ha entrado en un declive lento pero progresivo que, con el paso del tiempo, se fue acentuando y no da muestras de una mejoría. Hoy pocos consideran a la cuatro veces campeona del mundo como una de las candidatas para el Mundial 2026 y hasta sus propios referentes así lo admiten.

Y es que si bien alcanzó las semifinales de la última Nations League, su inicio en las Eliminatorias se dio con una sorprendente derrota vs. Eslovaquia. A pesar de haberse repuesto con un triunfo ante Irlanda del Norte, el presente está lejos de ser el ideal y Toni Kroos así lo reconoció en una reciente entrevista.

Toni Kroos se retiró de la actividad profesional en julio de 2024. (Getty)

En diálogo con el podcast Einfach mal Luppen, el histórico capitán que dejó el fútbol tras la EURO 2024 señaló: “Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Vamos con lo justo“. Aunque también reconoció que: “Da igual la lista, para los partidos que tienen debería bastar con lo que hay.”

Para cerrar, el ex volante central del Real Madrid y Bayern Múnich fue sumamente sincero y admitió que no ve a Alemania como una de las candidatas para el Mundial 2026: “Hay otras [selecciones] simplemente mejores. Estamos a años luz de poder hablar de ganar la Copa del Mundo”.

La EURO 2024 marcó el fin de una era para Alemania. (Getty)

El recambio en Alemania para el Mundial 2026

Los Manuel Neuer, Thomas Müller y Toni Kroos eran los últimos bastiones de una generación campeona del mundo para Alemania, y hoy ya no los tiene. Ya sea por lesión, decisión personal o retiro del fútbol, la realidad es que Die Mannschaft está iniciando una era de reconstrucción y su última convocatoria así lo demuestra.

Salvo Rüdiger, Tah, Kimmich, Goretzka, Gnabry y Wirtz, la mayoría de los futbolistas convocados para la Fecha FIFA de septiembre de este 2025 no acumula ni una decena de partidos defendiendo los colores de la selección alemana.

La generación alemana no parece estar a la altura de su predecesora. (Getty)

La última convocatoria de Alemania fue la siguiente:

Arqueros: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel; Defensores: Robert Andrich, Waldemar Anton, Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximiliam Mittelstäd, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah; Mediocampistas: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller, Florian Wirtz; Delanteros: Niclas Füllkrug, Nick Woltemade.