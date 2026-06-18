FIFA destacó a los 8 juveniles candidatos a ganar el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026

En sus redes sociales, el ente organizador del certamen destacó a los jugadores de menos de 21 años que pueden ganar este premio.

Luego de disputarse la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 en su totalidad, FIFA, el ente regulador de este certamen, publicó un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), en el que destacó a los candidatos a ganar el premio al mejor jugador joven del torneo.

Este galardón, que destaca a los jugadores sub 21 y que en la última edición lo ganó Enzo Fernández, se entregará en el MetLife Stadium de New Jersey, una vez que se dispute la final de la Copa del Mundo, ya que allí se dan los premios a los futbolistas destacados de la competición.

En esta oportunidad la FIFA destacó a ocho jugadores como los candidatos a ganar este premio, con la particularidad de que no hay ningún argentino en la lista y sí hay dos españoles. Además, aparecen Yan Diomande, promesa de Costa de Marfil, y Gilberto Mora, de México, como el más joven.

Los 8 candidatos a ganar el premio a mejor jugador joven del Mundial, según FIFA

Desiré Doué

Desiré Doué, jugador de Francia.

El delantero de PSG tiene 21 años y fue titular en la Selección de Francia en el debut ante Senegal, que terminó con victoria 3 a 1. Completó 87 minutos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias, y fue reemplazado por Rayan Cherki.

Yan Diomande

Yan Diomandé, jugador de Costa de Marfil.

Publicidad

La figura de Costa de Marfil, que se desempeña en Leipzig de Alemania, se destacó en la victoria de su país ante Ecuador y está llamado a ser una de las promesas a pelear por el premio a mejor jugador joven del Mundial. El futbolista de 19 años completó los 90 minutos ante la Tri y ganó el MVP.

Arda Güler

Arda Güler, jugador de Turquía.

De los más conocidos de la lista. Arrancó el Mundial con el pie izquierdo, ya que su equipo perdió 2 a 0 frente a Australia en la primera fecha. A los 21 años, el turco que juega en Real Madrid buscará conducir a su país a la clasificación a 16avos de final y así pelear por este galardón.

Publicidad

Gilberto Mora

Gilberto Mora, jugador de México.

El más joven de los ocho candidatos. El futbolista de 17 años, que juega en Tijuana de su país natal, hizo su debut en la victoria ante Sudáfrica por 2 a 0 al ingresar desde el banco de suplentes y fue ovacionado por el público en cada intervención con la pelota. En total, completó 24 minutos en cancha.

Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, jugador de Marruecos.

Publicidad

El marroquí de 18 años fue la figura de Marruecos en el empate 1 a 1 ante Brasil. Debutó en su selección en marzo, ya que se decidió para jugar con el seleccionado marroquí tras tener un sondeo desde Francia. El volante quiere llevar nuevamente a su país a semifinales y ganar este premio.

Lamine Yamal

Lamine Yamal, figura de España.

El máximo candidato de la lista. Recuperado de una lesión muscular, el delantero de 18 años quiere volver a llevar a la Roja a lo más alto, tal como lo hizo en la Eurocopa 2024. Tras ser suplente en el empate con Cabo Verde, apunta a recuperar la titularidad en esta fase de grupos.

Publicidad

Pau Cubarsí

Pau Cubarsí, defensor de España.

Otro de los más experimentados. El defensor central de 19 años que juega en Barcelona se ganó un puesto como titular en el seleccionado español y comparte la zaga con Aymeric Laporte. En el empate sin goles ante Cabo Verde completó los 90 minutos.

Antonio Nusa

Antonio Nusa, jugador de Noruega.

Publicidad

El delantero de 21 años es una de las piezas claves de la ofensiva de la Selección de Noruega. Fue titular en la goleada ante Iraq, en donde mostró un buen rendimiento. A lo largo del certamen buscará llevar a su país a su mejor participación histórica tras 28 años de ausencia en el certamen.

Los últimos ganadores del premio a mejor jugador joven del Mundial