Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan a paso firme en el Abierto de Australia

Ambos tenistas argentinos avanzaron a tercera ronda del primer Grand Slam del año tras ganar en sets corridos.

Por Lautaro Toschi

Francisco Cerúndolo
© GettyFrancisco Cerúndolo

Gran jornada para el tenis argentino en el Abierto de Australia. Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry ganaron sus partidos de segunda ronda y avanzaron a tercera. Por su parte, Thiago Tirante batalló hasta donde pudo con Tommy Paul y cayó, pero más allá del resultado, el platense hizo un gran papel ante un rival muy duro.

Cerúndolo derrotó a Dzumhur

A Francisco Cerúndolo se lo nota cómodo en Melbourne. Su tenis fluye, su derecha está intratable y su víctima de segunda ronda fue el siempre complicado bosnio Damir Dzmuhur. El argentino se impuso con un contundente 6/3, 6/2 y 6/1 y de esta manera avanzó a la tercera ronda, donde se verá las caras con Andrey Rublev.

Etcheverry se impuso a Fery

Muchos argentinos dicen presente en el Abierto de Australia y se encargaron de hacer sentir local a Tomás Martín Etcheverry en su partido ante Arthur Fery. Etcheverry jugó un sólido partido ante el británico, que venía de dejar en el camino a Cobolli, por 7/6, 6/1 y 6/3. Al finalizar el encuentro, el platense terminó cantando junto a los hinchas. En tercera le tocará jugar ante uno de los tenistas de mejor presente: Alexander Bublik.

Etcheverry celebró y cantó junto al público argentino que lo hizo sentir local. (Foto: Getty).

Etcheverry celebró y cantó junto al público argentino que lo hizo sentir local. (Foto: Getty).

¿Cuándo juega Sebastián Báez?

Quien arrancó el 2025 de gran manera fue Sebastián Báez, que viene de hacer final en Auckland. En Australia inició con triunfo ante el siempre complicado Giovanni Mpetshi Perricard en cinco sets. Este miércoles, desde las 21 horas de Argentina, Seba se verá las caras ante Luciano Darderi.

DATOS CLAVE

  • Francisco Cerúndolo derrotó a Damir Dzmuhur por 6/3, 6/2 y 6/1 en la segunda ronda.
  • Tomás Martín Etcheverry venció al británico Arthur Fery con un marcador de 7/6, 6/1 y 6/3.
  • Sebastián Báez jugará ante Luciano Darderi este miércoles a las 21 horas de Argentina.
Lautaro Toschi

