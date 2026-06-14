Grupo C del Mundial 2026: resultados, tabla de posiciones y cuándo vuelve a jugar Brasil

Con los cuatro turnos de fútbol de la jornada del sábado, se completó la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. Brasil, Marruecos, Escocia y Haití debutaron en el certamen y ya tienen un panorama más que claro de cara a la segunda jornada.

Los que se encargaron de inaugurar el grupo fueron los sudamericanos y los africanos. Ambos se vieron las caras en Nueva Jersey y empataron 1 a 1 en un choque parejo. Imael Saibari y Vinicius Júnior anotaron los únicos goles de la jornada.

Más tarde llegó el turno de Escocia y Haití, donde los europeos lograron imponerse con un ajustadísimo 1 a 0 con el gol de John McGinn. De esta manera, el combinado de UEFA se subió momentáneamente a lo más alto de la zona.

Resultados del Grupo C del Mundial 2026

Brasil 1 (Vinícius) – Marruecos 1 (Saibari)

Haití 0 – Escocia 1 (McGinn)

Tabla de posiciones del Grupo C

Cuándo se juega la fecha 2

Escocia vs. Marruecos | Viernes 19 de junio a las 19 | Boston

| Viernes 19 de junio a las 19 | Boston Brasil vs. Haití | Viernes 19 de junio a las 21:30 | Filadelfia