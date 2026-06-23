Haaland dio a Francia como favorita a ganar el Mundial, justo antes de enfrentarla con Noruega: “Hay que ser realistas”

El goleador del seleccionado noruego le tiró toda la presión a su último rival en la fase de grupos, ante el que se jugará la primera posición.

Erling Haaland está dando la talla en el primer Mundial de su carrera, que por segunda jornada consecutiva lo tuvo como la principal figura de una Selección de Noruega que gracias a sus triunfos sobre Irak y Senegal llegará al cara a cara ante Francia en condiciones de pelearle la primera posición del Grupo I.

Con cuatro goles en el certamen, el delantero de Manchester City solo tiene por delante a Lionel Messi en la carrera por ser el máximo artillero y comparte ese segundo escalón precisamente con el crack al que le tocará enfrentarse el próximo viernes: Kylian Mbappé.

“Hoy ha estado a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida. Mi especialidad es marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es”, manifestó tras ser elegido el mejor jugador del partido que terminó con victoria 3-2 sobre Senegal.

Y al ser consultado sobre el próximo desafío de Noruega, que aseguró la clasificación a dieciseisavos de final pero todavía tiene la oportunidad de hacerlo como primera de su grupo, reconoció a Francia como un seleccionado superior. “Hay que ser realistas. No contemplamos ganar el Mundial. No me importa demasiado ese partido. Seguramente ganarán contra nosotros. Seguramente ganarán el Mundial”, dijo para tirar la presión a los vigentes subcampeones del mundo.

Haaland acumula 4 goles en 2 partidos del Mundial.

¿Qué necesita Noruega para ser líder del Grupo I?

Aunque llegará a la última fecha de la fase de grupos con los mismos puntos que Francia, la Selección de Noruega solo podrá ganar su zona si sale ganadora de ese partido, ya que el empate le daría la primera posición al seleccionado galo por tener mejor diferencia de gol. Una derrota, de todos modos, no le hará perder la segunda posición.

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¿Cuándo juegan Francia vs. Noruega?

El partido entre Francia y Noruega en el cierre de la fase de grupos está programado para el próximo viernes 26 de junio desde las 16.00 en hora de Argentina y se disputará en el Gillette Stadium de Boston.

Así están los grupos del Mundial