La firme advertencia de Bono a Lamine Yamal por haber elegido jugar para España y no para Marruecos: “Lo sentimos como nuestro”

Aunque en Marruecos no escasean los jóvenes talentos, siendo la más clara prueba de ello la coronación en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile venciendo a Argentina en la final, es imposible que en la Federación no lamenten el hecho de no haber podido convencer a Lamine Yamal de representar a la selección del país en el que nació su padre.

Aunque nació en Esplugues de Llobregat, la joya de Barcelona tiene una interesante mixtura familiar por ser hijo de padre marroquí y de madre ecuatoguineana. Y aunque nunca dudó en representar al seleccionado español, del que ya es una figura indiscutible con tan solo 18 años, en tierras marroquíes no le han perdido ni un poco el interés.

Quien se refirió recientemente al presente de Yamal fue Yassine Bono, arquero marroquí que actualmente milita en Al Hilal de Arabia Saudita y que es además un confeso hincha de River. “Cada uno es libre de elegir donde quiera jugar. Mientras no hable mal de nosotros, mientras no tire piedras a Marruecos, está bien”, dijo durante su participación en el Líbero Versus de TyC Sports.

“Yo cuando lo veo jugar disfruto. Hace mucho que no miraba un partido para ver a un jugador en especial. Por más que eligió España, nosotros aquí en Marruecos sentimos que es uno de los nuestros y obviamente le deseamos lo mejor, porque se ve que es buen tipo. Pero contra Marruecos no”, lo advirtió a continuación.

Lamine Yamal está llamado a ser una de las grandes figuras del Mundial de 2026.

La respetuosa negativa de Lamine Yamal a jugar para Marruecos

Meses atrás, el entrenador de la Selección de Marruecos Walid Regragui reveló cómo fue que Lamine Yamal comunicó su negativa a representar como futbolista al país de su padre. “Dos o tres días después de hablar con él me llamó con respeto y me dijo ‘Míster, gracias por el cariño, pero voy a elegir a España. Me siento español’. Es un chaval muy honesto”, dijo en diálogo con El Chiringuito.

“Yo hablé directamente con Lamine Yamal y él fue honesto conmigo y también con la Federación de Marruecos. Hablamos con él, con su familia y con su abogado. Fue el primer caso que tuve cuando llegué a la selección“, agregó el seleccionador.

Y concluyó: “Lo intentamos todo con el proyecto que tenemos con Marruecos, con el Mundial de 2030, con el cariño que el país podía darle a Lamine… Pero el chaval nunca mintió. No jugó al soy marroquí o español. Simplemente eligió a España. Así es el fútbol”.