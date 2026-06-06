¿Juega Tim Payne? Cómo ver en vivo y online Inglaterra vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

El conjunto oceánico enfrenta a Los Tres Lenes en su último compromiso antes de la Copa del Mundo, con la necesidad de mejorar la imagen dejada ante Haití.

Tim Payne vuelve a salir a escena con Nueva Zelanda. Después de ser goleado frente a Haití y transformarse en uno de los nombres más virales de las últimas semanas en redes sociales, el defensor oceánico afrontará con el combinado nacional uno de los desafíos más importantes de la preparación mundialista cuando este sábado enfrente a Inglaterra en Tampa, Estados Unidos, por un amistoso internacional.

El lateral derecho será titular en el conjunto oceánico, con el objetivo de llegar con las mejores sensaciones a la Copa del Mundo. El encuentro se disputará este desde las 17 en el Raymond James Stadium y podrá verse únicamente vía streaming a través de ESPN y Disney+ Premium.

Para Nueva Zelanda será el último ensayo antes del debut mundialista, donde compartirá el grupo G con Bélgica, Egipto e Irán. Del otro lado estará una Inglaterra que aparece nuevamente entre las grandes candidatas al título y que utilizará este compromiso para empezar a ajustar detalles antes del inicio del torneo, cuya primera ronda la disputará en la zona L con Croacia, Ghana y Panamá.

La formación de Nueva Zelanda vs. Inglaterra

Crocombe; Tim Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, Singh; Just, Garbett y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

La formación de Inglaterra vs. Nueva Zelanda

Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Jordan Henderson, Kobbie Mainoo; Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ollie Watkins y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Cómo llegan Inglaterra y Nueva Zelanda

Los oceánicos viene de dejar una imagen preocupante tras caer goleada frente a Haití en su anterior amistoso y buscará mejorar su funcionamiento colectivo antes del debut en el Mundial. Por su parte, Inglaterra disputará su primer amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo y luego tendrá un último compromiso frente a Costa Rica antes del arranque oficial del certamen.