Los italianos quieren clasificar al Mundial 2030 y en las últimas horas circuló el rumor de que buscarán al DT de Francia.

Por ahora, el final de Didier Deschamps al frente de Francia está dictaminado: será luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su contrato termina tras la competencia y a lo largo de las últimas horas comenzó a vincularse su nombre con el de Italia, que necesita un entrenador para volver a las principales planas.

Desde que consiguió su último título, en Alemania 2006, la Azzurri quedó afuera en fase de grupos en las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Luego, ni siquiera se clasificó a Rusia 2018, Qatar 2022 y la presente competición. Y tras la salida de Gennaro Gattuso, fue Silvio Baldini quien asumió interinamente.

Mientras la figura de Deschamps aparece en el radar de los italianos, quien se mostró muy molesto con los rumores fue Kylian Mbappé. El capitán y principal referente de Les Bleus disparó contra la Federación Italiana de Fútbol. “Es nuestro, que busquen a un italiano”, exclamó el delantero de Real Madrid.

Didier Deschamps, DT de Francia. (Marco Luzzani/Getty Images)

“Es nuestro entrenador, representa mucho para nosotros. Muchas selecciones van a quererlo por todo lo que ha logrado”, añadió el nacido en París. Además, dejó en claro que buscarán convencerlo a partir de lo que realicen en el campo de juego: “Vamos a intentar hacer el mejor de los últimos mundiales, con la esperanza de que para él no sea el último”.

Por otra parte, dejó en claro que dialoga muchísimo con el campeón del mundo en 1998, como futbolista, y en 2018, como director técnico: “Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo lo presiono con eso. Sería feo”, resaltó. Cabe destacar que a Deschamps también le consultaron al respecto y encendió las alarmas.

Publicidad

“Soy un hombre de terreno y eso puede materializarse de diferentes maneras. No he tomado la decisión sobre mi futuro y no lo voy a hacer ahora”, indicó cuando le consultaron por su futuro y la posibilidad de entrenar a otra nación. “No me cierro a nada”, agregó.

El fixture del Mundial 2026

Kylian Mbappé, figura de la Selección de Francia.

Publicidad

Tabla de posiciones del Mundial 2026

DATOS CLAVES