La advertencia que Kylian Mbappé le hizo a la Selección Argentina a 9 meses del Mundial 2026: “Con jugadores de esta calidad”

El delantero de Real Madrid analizó el presente y el futuro del seleccionado francés cuando aún restan 274 días para el inicio del Mundial.

Por Julián Mazzara

Kylian Mbappé, capitán de Francia.
Kylian Mbappé, capitán de Francia.

Francia suma puntaje perfecto en las Eliminatorias UEFA con rumbo al Mundial 2026, y está buscando su clasificación para intentar obtener una revancha de lo que fue la final que perdió ante la Selección Argentina en Qatar 2022, donde Kylian Mbappé anotó un hat-trick en la final.

El delantero de Real Madrid es el líder indiscutido del conjunto galo y en la actual edición de las clasificatorias lleva dos conquistas. Pero más allá de lo que es el presente de los dirigidos por Didier Deschamps, el nacido en París sabe que con la renovación de plantel que tuvieron, aún están en crecimiento.

A través de una entrevista que le brindó a L’Equipe, ponderó las virtudes que tienen como grupo, pero también reconoció que les falta aceitar ciertos aspectos colectivos. En esa línea, dejó en claro que Francia “es el equipo más talentoso, sí. El más fuerte, todavía no. El que tiene más potencial, sí. Es infinito, en todas las posiciones, juegan como titulares en los mejores clubes del mundo. Eso es todo”.

Cuando amplió los detalles que deben mejorar, exclamó: “Como equipo, todavía no somos más fuertes que el equipo campeón del mundo en 2018 ni que el que llegó a la final en 2022“. Y allí fue donde marcó la cancha para dejarle en claro a todos sus posibles rivales, en caso de acceder a la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá: “¿Tiene este equipo el potencial para ser el mejor? Al 100%. ¿Lo será? Depende de nosotros. Tenemos que ser ambiciosos con jugadores de esta calidad“, sentenció.

Mbappé, delantero de Francia. (Getty Images)

Mbappé, delantero de Francia. (Getty Images)

¿Cuándo se disputará el Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

Las 18 selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

julián mazzara
Julián Mazzara

