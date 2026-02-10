El arquero que quiere nacionalizar Gustavo Alfaro para que juegue el Mundial con la Selección de Paraguay: “Cuestión de Estado”

Más allá de haber consolidado a Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, en el tramo final de las Eliminatorias y en los amistosos que afrontó la Selección de Paraguay en las fechas FIFA posteriores a la finalización de la clasificación de CONMEBOL, Gustavo Alfaro está buscando complementar la lista para el Mundial de 2026 con un hombre de mucha mayor experiencia para custodiar los tres palos.

El apuntado es Gastón Olveira, de 32 años, que defiende el arco de Olimpia desde 2021. El guardametas es nacido en Montevideo e incluso representó a la Selección de Uruguay Sub 23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se celebraron en Canadá en 2015, pero ya están avanzados los trámites para su nacionalización.

“Estamos cerca de concluir el proceso de naturalización de Gastón Olveira, en estos días tendríamos que estar finiquitando. Es una resolución que debe estar firmada por los nueve ministros de la Corte, y está en ese proceso ahora”, expresó el abogado del arquero, Marcos Lezcano, en dialogo con ABC Deportes.

Y agregó: “Estamos peleando para que suceda en los próximos días. Hablando con él, nos manifestó que es un sueño poder jugar el Mundial. Es una especie de cuestión de Estado poder agilizar este proceso en los despachos. El arco nuestro necesita tener un complemento y la jerarquía de Gastón va a aportar mucho”.

Gastón Olveira podría relegar a Orlando Gill si consigue la naturalización.

A finales de enero, el propio Gustavo Alfaro se presentó en el centro de entrenamiento que tiene Olimpia en San Lorenzo, a nueve kilómetros de Asunción, para observar la práctica y aprovechar a tener un diálogo personal con el arquero que está en vías de naturalizarse para representar a Paraguay.

Orlando Gill tiene claro el objetivo

Mientras en Paraguay se trabaja contrarreloj en la naturalización de Gastón Olveira, en Argentina Orlando Gill tiene claro el objetivo de sumar partidos y buenos rendimientos en el arco de San Lorenzo para terminar de garantizar su presencia e la convocatoria de Gustavo Alfaro y, por qué no, ilusionarse con la posibilidad de ser titular en la próxima Copa del Mundo.

“Obviamente mi objetivo es llegar al Mundial y por eso preferí quedarme en San Lorenzo, para seguir sumando minutos. Eso me sirve mucho para poder estar entre los convocados de la Selección, eso me piden, que gane minutos partido a partido”, había expresado el buen arquero que tiene El Ciclón a mediados de enero.

