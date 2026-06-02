La Selección multicampeona que sería decepción en el Mundial 2026, según un modelo matemático de probabilidades exactas

Un análisis de Goldman Sachs basado en cálculos, predijo cómo se desarrollará cada fase del certamen y anticipó una despedida temprana para Alemania.

A menos de nueve días para que arranque el Mundial 2026 y con las 48 selecciones con sus listas de convocados ya definidas, las predicciones empiezan a ganar terreno en la conversación futbolera. Entre análisis, simulaciones y especulaciones, uno de los estudios que más repercusión generó fue el elaborado por Goldman Sachs, que utilizó cálculos matemáticos, simulaciones de partidos y el ranking ELO (método matemático y estadístico que mide la habilidad relativa de un jugador o competidor frente a otros) para proyectar cómo se desarrollaría toda la Copa del Mundo.

El informe no solo estima probabilidades de campeón, sino que además predice resultados, posiciones de grupos y el recorrido completo de cada selección. Bajo ese contexto, España aparece como la máxima favorita al título y considera que terminará levantando la Copa a manos de nada menos que Argentina, que se quedaría a las puertas del bicampeonato.

Sin embargo, más allá de los candidatos, uno de los focos del estudio está puesto en algunas selecciones importantes que, según el modelo, quedarían afuera antes de lo esperado. Y entre ellas aparece Alemania.

Con el fixture confirmado, los apostadores argentinos afinan sus estrategias de apuestas mundial y ponen el ojo en los cruces clave de la Scaloneta en la fase de grupos.

Alemania y todas las sorpresas que quedan afuera del Mundial en octavos o antes

De acuerdo con la simulación de Goldman Sachs, el combinado germano tendría una fase de grupos sólida y avanzaría como líder de su zona. Incluso, superaría a Paraguay en 16avos de final, pero su recorrido terminaría rápidamente en octavos, con una eliminación frente a Francia. Aunque el escenario representaría una mejora respecto a Qatar 2022 y Rusia 2018, torneos en los que quedó eliminada en fase de grupos—, no se proyecta a los alemanes como una Selección capaz de pelear seriamente por el título.

Alemania sería una de las decepciones en el Mundial 2026, segú el estudio de Golden Sachs (Getty Images).

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Otra nación que tendría una despedida temprana sería Marruecos. Después de haber sido semifinalista en el Mundial pasado, el conjunto africano avanzaría segundo en su grupo, detrás de Brasil, pero quedaría eliminado en 16avos frente a Países Bajos. En esa línea, Uruguay seguiría un camino similar. Según la proyección, la Celeste también terminaría escolta de España en su grupo y luego caería ante Argentina, en uno de los cruces más atractivos del torneo.

En cuanto a despedidas europeas tempranas, Bélgica tomaría uno de sus cupos. El informe la ubica afuera en octavos tras perder sorpresivamente frente a Turquía, una de las selecciones consideradas revelación del campeonato.

El cuadro de eliminación directa que proyecta el estudio de Golden Sachs (Captura).

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Los locales tampoco tendrían un Mundial ideal

El análisis también deja algunas conclusiones fuertes sobre los anfitriones. Canadá sería la mayor decepción entre los países organizadores: el modelo proyecta que ni siquiera superará la fase de grupos.

México y Estados Unidos, por su parte, avanzarían a las rondas eliminatorias, aunque sin lograr romper sus límites históricos. El Tri volvería a quedarse en octavos de final, manteniendo su histórica barrera en esa instancia, tras caer ante Inglaterra, luego de superar a Escocia en 16avos. Los Americanos tampoco irían mucho más allá: eliminaría a Irán en la primera ronda mata-mata, pero luego quedaría afuera frente a la Selección Argentina.

Estados Unidos quiere hacerse fuerte de local en el Mundial (Getty Images).

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Cómo le iría a Argentina según Goldman Sachs

El modelo proyecta un nuevo Mundial muy fuerte para la Selección Argentina. Luego de avanzar de primera ronda con puntaje perfecto, la Albiceleste avanzaría hasta la final, superado un recorrido intachable y sumamente dificultoso: eliminaría a Uruguay, Estados Unidos y Portugal, en un posible último duelo mundialista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, antes de superar a Brasil en semifinales. Cartón lleno.

Sin embargo, el recorrido terminaría en la final frente a España, selección que el informe considera como la principal favorita al título gracias a su ranking ELO, su actualidad y su potencial ofensivo.