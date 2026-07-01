Las alineaciones de Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

Belgas y senegaleses definen en Seattle un nuevo boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles primero de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle, desde las 17.00 en hora de Argentina, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro tendrá al hondureño Saíd Martínez como árbitro principal.

Bélgica finalizó en la primera posición del Grupo G con 5 puntos, habiendo podido ganar solo el último de sus tres partidos, 5-1 sobre Nueva Zelanda, y superando en diferencia de gol a Egipto, que fue segundo con la misma puntuación.

Senegal sufrió por haber caído en uno de los grupos más competitivos del torneo, fue derrotado por Francia y Noruega, pero avanzó como uno de los mejores terceros gracias a la victoria que en la última jornada consiguió ante Irak, por 5-0.

El ganador del duelo entre belgas y senegaleses esperará en octavos de final por el seleccionado que salga victorioso del cara a cara que a continuación disputarán Estados Unidos y Bosnia Herzegovina.

Kevin De Bruyne está disputando su cuarto Mundial con Bélgica.

Las probables formaciones de Bélgica y Senegal

El seleccionado belga que conduce Rudi García podría salir a la cancha con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

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Senegal, equipo que dirige Pape Thiaw, haría lo propio con Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Bara Sapoko Ndiaye, Sadio Mané e Ismaila Sarr.

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