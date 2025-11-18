Hace dos años jugaba en tercera, llegó a la Premier League por 75 millones y será el 9 de Alemania en el Mundial 2026

“Tendrá muchas oportunidades de convertir goles, y creo que los convertirá. Creo que terminará la temporada con 20 goles, al menos y que será titular en Alemania en el Mundial“, esas fueron las palabras que Alan Pardew, histórico entrenador y leyenda del Newcastle, esbozó algunas semanas atrás. La referencia era clara, Nick Woltemade, el nuevo centrodelantero que llegó por 75 millones a las urracas, y el elegido para ser el sucesor de Thomas Müller y Miroslav Klose en Alemania.

De tercera división a la Premier League

Pero ¿de dónde salió Nick Woltemade y cómo le cayó semejante responsabilidad con tan solo 23 años? Woltemade es un producto de la academia del Werder Bremen, y que en 2022 fichó por el Elversberg de la tercera división alemana con el objetivo de sumar sus primeros minutos en primera. Fue MVP de la liga y logró el ascenso a segunda.

Woltemade, en su primera temporada, fue MVP en el ascenso alemán. (Getty)

Obviamente, Woltemade no continuó en el equipo del ascenso y rápidamente fue incorporado al primer equipo del Bremen, pero tras una temporada de apenas 2 goles en 30 partidos, Stuttgart se lo llevó libre. La confianza reapareció en el espigado delantero de 1,93, que convirtió 12 goles por Bundesliga y 5 en el camino a la conquista de la DFB Pokal, la Copa de Alemania, por parte del club.

Lideró al Stuttgart a ser campeón de la Copa de Alemania. (Getty)

Llegamos entonces al mercado de pases del pasado mes de junio, donde el Newcastle no dudó y puso 75 millones de libras esterlinas, más de la mitad de lo que había recibido de la venta de Alexander Isak al Liverpool, para hacerse con los servicios del alemán. Woltemade lleva 4 goles en la Premier y 6 en todas las competiciones con el Newcastle.

Publicidad

Publicidad

ver también Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

Woltemade se quedó con el puesto también en Alemania

Esto lo llevó a la Selección de Alemania, que con el retiro de Thomas Müller del seleccionado y ya sin los Miroslav Klose ni Mario Gomez, no tenía un dueño en el centro de la ofensiva. Ese lugar lo supieron ocupar, sin éxito, Niclas Füllkrug o Kai Havertz, pero Woltemade lo hizo suyo: cuatro goles en seis partidos para liderar a Alemania a la cima del Grupo A y la clasificación directa al Mundial 2026.

Hoy es el centrodelantero del seleccionado y se prepara para el Mundial 2026 (Getty)

Ser el centrodelantero de Alemania es seguir el legado de los Miroslav Klose o Gerd Müller, leyendas absolutas de la Copa del Mundo, y como anticipó Alan Pardew, será el próximo gran desafío de Nick Woltemade, un delantero destinado a dejar su huella en el fútbol teutón.

Publicidad

Publicidad

En síntesis