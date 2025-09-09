Los 30 boletos que quedan disponibles para el Mundial 2026 y cómo se consiguen

A menos de un año para que se dispute el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, solamente hay 18 de las 48 selecciones clasificadas, por lo que faltan aún conocerse 30 boletos, que se irán definiendo a lo largo de las próximas fechas FIFA. Los últimos dos cupos saldrán en marzo del año que viene, a través del repechaje.

Dentro de los clasificados, Conmebol ya tiene a sus 6 representantes y solamente falta conocer al que irá al repechaje. Por la OFC ya se cerraron sus cupos, mientras que África tiene a dos seleccionados adentro y faltan conocer los otros siete. UEFA, por su parte, está disputando aún las eliminatorias, al igual que Concacaf y la AFC.

Conmebol

Conmebol ya tiene a sus seis participantes para la Copa del Mundo. Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia lograron su boleto a través de las Eliminatorias, y tan solo falta definir al clasificado al repechaje, que saldrá entre Venezuela y Bolivia en esta última fecha del certamen.

Concacaf

Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores son los que ya tienen su cupo asegurado en esta confederación. Además, faltan conocerse otros tres clasificados, que serán los primeros de los grupos de Eliminatorias (por el momento son Surinam, Jamaica y Costa Rica). Además, los dos mejores segundos irán al repechaje.

UEFA

El ente europeo es el que más participantes tendrá, ya que cuenta con 16 cupos, sin ninguno confirmado por el momento. Para esto, sus eliminatorias se dividieron en 12 grupos, y el ganador de cada uno de ellos clasificará directamente, mientras que todos los segundos se enfrentarán en cuatro llaves de tres participantes para conocer a los otros clasificados.

OFC

Por su parte, Oceanía ya tiene todo definido para esta Copa del Mundo. Nueva Zelanda se quedó con el boleto directo al certamen, mientras que Nueva Caledonia es el primer confirmado para el repechaje que contará con seis seleccionados.

CAF

La Confederación Africana tiene a dos de sus nueve representantes confirmados. Los mismos son Marruecos y Túnez. Por otro lado, las eliminatorias continúan y los otros siete clasificados serán los primeros de cada grupo. Finalmente, los segundos de cada zona se enfrentarán en playoff por un lugar en el repechaje.

AFC

Finalmente, Asia tiene a seis clasificados, como lo son Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Australia y Uzbekistán. Los otros dos saldrán de los ganadores de la cuarta ronda, que serán grupos de tres y el primero de cada uno sacará el boleto, mientras que los segundos irán a una quinta ronda, en la que el ganador irá al repechaje.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

