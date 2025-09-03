Es tendencia:
FIFA actuó de oficio, levantó la sanción a una Selección y le permitirá clasificar al Mundial 2026

En febrero pasado habían oficializado la sanción inicial, y menos de seis meses después optaron por levantarla.

Por Germán Celsan

FIFA levantó la sanción a Congo y le permitirá volver a competir en las Eliminatorias
A menos de 300 días para el inicio de la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, algunos combinados ya consiguieron sellar su clasificación, pero varios lugares quedan todavía por ser ocupados. Y ahora se sumará un nuevo competidor más, tal y como informó FIFA.

La Confederación Africana de Fútbol tiene 9 cupos directos más uno posible por Playoffs, los cuales todavía no tienen dueño y tendrán un nuevo seleccionado uniéndose a las Eliminatorias: Congo.

La Federación Congoleña de Fútbol (FECAFOOT) había sido suspendida de toda competencia que tenga a la FIFA como ente regulador por la interferencia de terceros en la organización, a lo cual destacan como una violación clara a los estatutos FIFA. Sin embargo, hace escasas semanas, en la Circular 1933, se informó que dicha suspensión quedaba sin efecto.

Congo forma parte del Grupo E de la Clasificación de CAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El seleccionado congoleño perdió sus cinco partidos disputados hasta la fecha, por lo que las chances de clasificación son mínimas. Aunque cabe destacar que tan sólo dos de ellos los perdió en cancha (2-4 vs. Zambia y 0-6 vs. Marruecos). El resto de los partidos los perdió a raíz de la sanción de febrero pasado, que le impedía participar en competencias FIFA.

Congo vuelve a estar habilitado para participar de competencias FIFA.
Rusia y Pakistán, las dos selecciones que siguen suspendidas por FIFA

Desde el comunicado informando que se levantaba la sanción de Congo y que se le permitiría competir para entrar al Mundial 2026, sólo dos federaciones se mantienen en la lista negra de la FIFA: Rusia y Pakistán.

Sus realidades son un tanto diferentes, ya que la prohibición a Rusia se mantiene desde el inicio de la invasión a Ucrania, por lo que los motivos son conflictos internacionales que exceden el fútbol. No así lo que sucede con la Federación de Pakistán, que de todas formas ya estaba eliminada del Mundial.

La sanción a Pakistán se dio también en febrero, por no adoptar una revisión de la Constitución que asegure el Fair Play y elecciones democráticas dentro de la misma. Problemas políticos, pero que afectan a la Federación y no exceden a conflictos internacionales, como es el caso de Rusia.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
Asignación de cupos por confederación para el Mundial 2026

  • AFC: 8 plazas directas y 1 repesca
  • CAF: 9 plazas directas y 1 repesca
  • CONCACAF: 6 plazas directas y 2 repesca (Los tres anfitriones incluidos)
  • CONMEBOL: 6 plazas directas y 1 repesca
  • OFC: 1 plaza directa
  • UEFA: 16 plazas directas
