El exótico repechaje que jugará Venezuela o Bolivia para clasificar al Mundial 2026

La Vinotinto y la Verde van por un lugar para el repechaje, que contará con seis participantes y dará dos cupos para el Mundial.

Por Marco D'arcangelo

Venezuela y Bolivia luchan por un lugar en el repechaje del Mundial.
En la previa de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tanto la Selección de Venezuela como la de Bolivia saldrán a la cancha en búsqueda de una victoria que les permita asegurarse su lugar en el repechaje por el séptimo cupo al certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. 

La Vinotinto, dirigida por el ‘Bocha’, se enfrentará en condición de local a Colombia y en caso de ganar irá al repechaje sin depender de otros resultados. Bolivia, por su parte, recibe en la altura a Brasil y no solo tendrá que ganar, sino que también esperar que Venezuela no lo haga.

El seleccionado que consiga su boleto para el repechaje no jugará el formato tradicional que se disputó hasta el Mundial de Qatar 2022, sino que jugará uno exótico, en el que formarán parte seis equipos y lucharán por dos boletos a la cita mundialista. El mismo, se llevará a cabo en la ventana de marzo de 2026. 

El exótico repechaje que jugarán Venezuela o Bolivia para clasificar al Mundial 2026

En esta oportunidad, seis selecciones participarán del repechaje, que estará dividido en dos llaves de tres equipos. En cada parte del cuadro, los dos peores seleccionados en el ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal, y el ganador se enfrentará al tercer equipo, que tendrá mejor posición en el ranking. 

Los ganadores de estas finales, que también serán a partido único, serán quienes se queden con el boleto a la cita mundialista. Estos encuentros, serán en la fecha FIFA de marzo de 2026, y se disputarán en Monterrey y Guadalajara. 

Por ahora, hay una sola selección confirmada para este repechaje, que es Nueva Caledonia, de la OFC. Los otros cinco serán: representante de Conmebol (Venezuela o Bolivia), el ganador de la quinta ronda de Asia, el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para CONCACAF, que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.

Cabe destacar que UEFA no participará en este repechaje, debido a que tiene uno interno entre las selecciones que terminen como segundas en sus respectivos grupos. 

ver también

ver también

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

