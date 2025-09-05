Es tendencia:
Marruecos se suma a Argentina y ya son 17 las selecciones clasificadas al Mundial 2026: la lista completa

Los dirigidos por Walid Regragui golearon a Níger y consiguieron la clasificación al Mundial 2026.

Por Julián Mazzara

Los dirigidos por Walid Regragui se clasificaron al Mundial 2026.
Los dirigidos por Walid Regragui se clasificaron al Mundial 2026.

Poco a poco, los países van sacando boleto para disputar el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, a mediados del próximo año. Y así como la Selección Argentina buscará repetir el título, su par de Marruecos intentará volver a hacer historia, ya que en Qatar 2022 se quedó con el cuarto lugar.

Por la fecha 7 de las Eliminatorias de África, los Leones del Atlas aplastaron a Níger y lo golearon por 5-0 con goles de Ismael Saibari, que anotó por duplicado, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi. Además, el seleccionado que dirige el francés Jean-Michel Cavalli sufrió la expulsión de Abdoul-Latif Djibril Goumey Diori a los 26 minutos de la primera etapa.

Los marroquíes no solo debían ganar su partido, sino que también tenían que esperar que Tanzania no consiguiera los tres puntos, algo que finalmente ocurrió: empató 1-1 frente a República del Congo, en condición de visitante.

Cabe destacar que en la Eliminatorias Africanas hay nueve grupos que se conforman con 6 países cada uno, excepto uno de ellos que tiene 9 equipos. Los primeros de cada una de las zonas, accederá a la competencia mundialista, mientras que en la segunda ronda se enfrentarán los cuatro mejores segundos, agrupándose en dos rondas de playoffs a un solo partido. De allí saldrá el que consiga el boleto al repechaje.

Por otra parte, hay que hacer foco en el gran momento que está atravesando el fútbol marroquí, ya que es la tercera cita mundialista consecutiva a la que se clasifica, algo que logró por primera vez en su historia. De hecho, el máximo de ocasiones en fila que accedió al Mundial fueron dos: Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Incluso, por ser uno de los anfitriones para la competencia de 2030, también ya tiene un boleto asegurado.

Los 5 cambios revolucionarios que el sindicato de futbolistas exigió para el Mundial 2026 por la ola de calor en Estados Unidos

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
