El crudo relato de una figura del Real Madrid y la Selección de Brasil tras su rotura de ligamentos: “Pensé en dejar el fútbol”

Ser futbolista profesional es, para la gran mayoría de los que llegan, un sueño hecho realidad. Es difícil llegar a semejante altura sin soñar con ello, sin desearlo y sin esforzarse. Es por eso que las lesiones son tan o más duras mentalmente que el daño físico que generan. Y así lo relata el propio Éder Militao, figura en Real Madrid y la Selección de Brasil, pero que aún así estuvo a punto de dejarlo todo por una rotura de ligamentos.

Militao tiene apenas 27 años y, aún así, admitió que llegó a cruzarse por su cabeza el pensamiento: “Pensé en dejar el fútbol”, reconoció en conferencia de prensa, hablando sobre todo lo que tuvo que atravesar tras dos lesiones consecutivas que lo apartaron casi dos años de las canchas.

Éder Militao reconoció que pensó en dejar el fútbol por las lesiones de ligamentos consecutivas. (Getty)

“Fueron 2 años prácticamente, difíciles. Dos lesiones muy complicadas. La segunda uno la encara de otra forma, ya sabe el proceso, pero no es una cosa fácil de sobrellevar”, comenzó Militao en su relato. “Tienes que estar muy unido a tu familia, a Dios, porque es una cosa que te saca de tu rutina, de tu normalidad. Uno está acostumbrado a levantarse, a entrenar y de repente tienes que quedarte en tu casa, necesitas ayuda para todo, dependés de que alguien haga las cosas por vos”, prosiguió.

“Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pensé en dejar de jugar al fútbol, porque no estaba viviendo cosas fáciles. Pero con la ayuda de mi esposa, de mi familia, de mis compañeros y gracias a Dios, hoy puedo estar aquí, jugando nuevamente”, completó el defensor brasileño.

Las dos lesiones grandes que tuvo Éder Militao

El 12 de agosto de 2023, Éder Militao sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en el partido frente al Athletic Bilbao en San Mamés. lo cual lo tuvo sin jugar hasta marzo del 2024. Su vuelta se dio, justamente, contra el mismo rival, aunque en el Santiago Bernabéu. Lentamente, empezó a sumar minutos y jugó su primer partido completo el 26 de abril, vs. Real Sociedad.

Militao estuvo casi dos años fuera de las canchas.

Pero el 9 de noviembre de ese mismo año, poco más de siete meses después de su regreso, volvió a sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en un partido de liga vs. Osasuna. Su vuelta al fútbol tuvo lugar en el cierre del paso de Real Madrid por el Mundial de Clubes, en julio de este 2025, ante PSG. Desde ese momento lleva nueve partidos jugados -un golazo convertido- y en esta Fecha FIFA de octubre, regresó a la Selección de Brasil.