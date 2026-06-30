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Mundial 2026

Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: cuántos goles metieron Messi, Mbappé, Haaland y Vinicius Jr

Los máximos artilleros del Mundial están disputándose la Bota de Oro, donde aparecen jugadores muy importantes entre los candidatos.

kylian Mbappé celebra el gol ante Suecia.
© Getty Imageskylian Mbappé celebra el gol ante Suecia.

Goles son amores. Y en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que ya entró en las instancias de mata-mata, las situaciones de peligro abundan en los diferentes partidos. Eso ayuda a que jugadores como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior no solo pelean por la gloria con sus seleccionados, sino que también por la tabla de máximos artilleros.

Tras el gol que anotó para que Noruega derrote a Costa de Marfil y se clasifique a los octavos de final del certamen, Haaland alcanzó los cinco tantos en el torneo. Por lo tanto, quedó a uno solo de diferencia de Messi, que es el máximo artillero con 6 conquistas.

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Por su parte, Mbappé le marcó a Suecia y abrió la cuenta para Francia. A raíz de dicha anotación, alcanzó al ariete noruego y además de ser escolta de la Pulga, también compite por ser el máximo goleador de la historia del campeonato, donde lidera el rosarino con 19 festejos, mientras que el parisino lleva diecisiete.

Mientras se ilusiona con el hexacampeonato, donde Brasil deberá enfrentar a Noruega en los octavos de final, Vinícius Júnior llegará a dicho encuentro con un total de 4 conquistas. Y ahora buscará acercarse a los líderes de la tabla.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Pos.JugadorGoles
1Lionel Messi6
2Erling Haaland5
2Kylian Mbappé5
3Ousmane Dembélé4
3Vinicius4
6Brian Brobbey3
6Deniz Undav3
6Elijah Just3
6Ismael Saibari3
6Ismaila Sarr3
6Johan Manzambi3
6Jonathan David3
6Matheus Cunha3
6Harry Kane3
6Kai Havertz3
6Yoane Wissa3
17Amad Diallo2
17Anthony Elanga2
17Ayase Ueda2
17Cody Gakpo2
17Cristiano Ronaldo2
17Crysencio Summerville2
17Cyle Larin2
17Daichi Kamada2
17Daniel Muñoz2
17Ermin Mahmic2
17Folarin Balogun2
17Jude Bellingham2
17Julian Quiñones2
17Leandro Trossard2
17Maximiliano Araújo2
17Mikel Oyarzabal2
17Nicolas Pépé2
17Pape Gueye2
17Ramin Rezaeian2
17Riyad Mahrez2
17Ruben Vargas2
17Yasin Ayari2
17Marko Arnautovic2
40Abbosbek Fayzullaev1
40Abdulelah Al-Amri1
40Agustín Canobbio1
40Álex Baena1
40Alex Freeman1
40Alexander Isak1
40Alexis Saelemaekers1
40Ali Alowan1
40Álvaro Fidalgo1
40Amine Gouiri1
40Ante Budimir1
40Antonio Nusa1
40Arda Güler1
40Auston Trusty1
40Aymen Hussein1
40Baris Yilmaz1
40Bradley Barcola1
40Caleb Yirenkyi1
40Casemiro1
40Connor Metcalfe1
40Daizen Maeda1
40Derrick Luckassen1
40Désiré Doué1
40Eldor Shomurodov1
40Emam Ashour1
40Felix Nmecha1
40Finn Surman1
40Fiston Mayele1
40Franck Kessié1
40Gabriel Martinelli1
40Gessime Yassine1
40Giovani Lo Celso1
40Giovanni Reyna1
40Gonzalo Plata1
40Habib Diarra1
40Hakimi1
40Hasan Al-Haydos1
40Hazem Mastouri1
40Hélio Varela1
40Ibrahim Mbaye1
40Iliman Ndiaye1
40In-beom Hwang1
40Jamal Musiala1
40Jáminton Campaz1
40Jan Paul van Hecke1
40João Neves1
40John McGinn1
40Jovo Lukic1
40Julio Enciso1
40Junya Ito1
40Kaan Ayhan1
40Kaishu Sano1
40Keito Nakamura1
40Kerim Alajbegovic1
40Kevin De Bruyne1
40Kevin Lenini1
40Ladislav Krejčí1
40Lamine Yamal1
40Leo Østigård1
40Leroy Sané1
40Livano Comenencia1
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Julián Mazzara
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