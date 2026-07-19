Nicolás Otamendi le negó el saludo a Rodri tras la final del Mundial entre Argentina y España: “Estuviste llorando”

Ni bien finalizó el partido, el nuevo campeón del mundo se acercó al referente de la Albiceleste y se generó un ida y vuelta caliente.

Este domingo, España le ganó 1-0 a la Selección Argentina y se consagró campeón de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse en la final gracias al gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue. Sin embargo, el hecho que sorprendió a todos fue que, ni bien finalizó el encuentro Nicolás Otamendi le negó el saludo a Rodri.

Inmediatamente después de que sonó el silbato que decretó el final del compromiso en el MetLife Stadium, se generó un momento caliente sobre el campo de juego. Allí, el mediocampista europeo se acercó al defensor para saludarlo cordialmente como habitualmente sucede, pero el albiceleste se descargó fuertemente.

Lo cierto es que, tal como se observó en una de las cámaras minutos más tarde del partido, Otamendi no quiso saludar a Rodri. El referente del plantel de Argentina aprovechó el momento caliente para descargarse contra el volante central. “Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte. Eso no se hace“, le manifestó Nicolás a Hernández.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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Al término del encuentro en Nueva Jersey-Nueva York, el sub-capitán arremetió contra el capitán de España que consiguió su primera Copa del Mundo en su carrera, ya que todavía no era parte de la Selección cuando conquistaron la gloria en Sudáfrica 2010.

De esta manera, Rodri se metió en una lista privilegiada: ganó Balón de Oro, Mundial y Champions League. Estos tres trofeos, que constan de dos colectivos y uno individual, son probablemente los más pretendidos por los futbolistas de elite, que buscan ganar las distinciones más importante del fútbol.

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