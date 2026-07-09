No juega ni la semifinal: durísima sanción de FIFA a Jarell Quansah por su expulsión en Inglaterra vs. México

Se confirmó el castigo para el defensor inglés que vio la roja en el Azteca. Tuchel no podrá contar con él.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la sanción para Jarell Quansah, defensor de la Selección de Inglaterra, que se fue expulsado en el encuentro de octavos de final ante México. Thomas Tuchel no podrá contar con él en los cuartos de final ante Noruega, pero tampoco podrá hacerlo en semifinales.

El jugador de Bayer Leverkusen recibió la tarjeta roja del australiano Alireza Faghani, que decidió sacarlo del partido por un planchazo sobre Jesús Gallardo que no había observado en el campo de juego. Luego de la revisión VAR, lo sacó de la cancha.

Este jueves, FIFA confirmó que Quansah deberá cumplir dos fechas de suspensión. De esta manera, no solo mirará de afuera el choque de sus compañeros con Noruega, sino que tampoco podría estar presente en una hipotética semifinal con Argentina o Suiza.

La decisión tomó por sorpresa a la delegación de Inglaterra, teniendo en cuenta que, pocos días atrás, la misma Comisión Disciplinaria le quitó la suspensión de una fecha a Folarin Balogun para que pueda jugar el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, donde luego el combinado anfitrión quedó eliminado.

Henderson, otra baja para Inglaterra

En los festejos por la clasificación a cuartos, Jordan Hendersaon apoyó mal sus manos a la hora de saltar un cartel y cayó con todo el peso del cuerpo sobre su muñeca. Inmediatamente sus compañeros tomaron noción de la gravedad de su lesión, lo rodearon y el inglés debió ser trasladado en camilla.

Luego de ser examinado por los médicos, se constató que el mediocampista inglés sufrió la fractura de su muñeca y será intervenido quirúrgicamente. De esta manera, Jordan Henderson se perderá lo que queda del Mundial. Cabe destacar que los ingleses se verán las caras en cuartos de final ante Noruega.

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¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se juegan de la siguiente manera: Francia y Marruecos abren la fase este jueves en Boston; al día siguiente, el viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en Los Ángeles. Finalmente, el sábado 11 de julio se definirá todo con una doble jornada: Noruega se medirá ante Inglaterra en Miami, cerrando con el encuentro entre Argentina y Suiza en Kansas City.