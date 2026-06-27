Por qué no juega Daniel Muñoz en Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

El goleador de la Tricolor no será de la partida en el combinado sudamericano. El motivo.

Colombia y Portugal protagonizan uno de los platos fuertes del fin de semana en el Mundial 2026. Ambos se enfrentan en Miami conscientes de que el vencedor terminará como líder del grupo K. Sorpresivamente, la alineación cafetera no cuenta con la presencia de Daniel Muñoz.

Para la sorpresa de muchos, el lateral derecho del conjunto sudamericano no será de la partida. Pese a que no recibió ninguna tarjeta amarilla en lo que va de la competencia, Néstor Lorenzo decidió prescindir de sus servicios y mandarlo al banco de suplentes.

El estratega argentino eligió a Santiago Arias, actual futbolista de Independiente de Avellaneda, como lateral derecho titular. Fue una decisión 100% táctica del DT. La defensa la completarán Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado.

La línea de fondo titular de colombia tampoco cuenta con la presencia de Johan Mojica, aunque su ausencia se justifica con que recibió una tarjeta amarilla en el debut ante Uzbekistán y podría perderse los 16vos si vuelve a ser amonestado. Por otra parte, Lucumí saltará al campo sabiendo que una tarjeta lo deja afuera del próximo encuentro.

Alineaciones de Colombia vs. Portugal

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubes Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez; Luis Diaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.