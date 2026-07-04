¿Por qué no juega hoy Aurélien Tchouaméni en Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

El mediocampista de Real Madrid y pieza inamovible en el esquema de Didier Deschamps es una baja sensible para este duelo de eliminación directa.

Este sábado 4 de julio, Francia se mide ante Paraguay en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en un electrizante encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto europeo, siempre candidato a pelear por el título, quiere imponer su jerarquía frente a la aguerrida escuadra sudamericana dirigida por Gustavo Alfaro, pero debe sortear este duro obstáculo sin uno de sus pilares fundamentales en el centro del campo: Aurélien Tchouaméni.

Al confirmarse las alineaciones para este trascendental cruce que define un boleto a los cuartos de final, los fanáticos notaron rápidamente la ausencia del habitual titular, encendiendo de inmediato las alarmas sobre su situación en la concentración francesa.

Aurélien Tchouaméni, mediocampista de Francia.

¿Por qué no juega Aurélien Tchouaméni frente a Paraguay?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a cuestiones de estrategia o descanso, lo de Tchouaméni obedece estrictamente a un problema físico. El volante sufrió una lesión muscular en el muslo durante la última sesión de entrenamiento de Francia realizada el día viernes.

Tras reportar las molestias y ser evaluado por el cuerpo médico del seleccionado galo, se constató que el jugador no estaba en condiciones de afrontar un partido de altísima exigencia. Por este motivo, el entrenador Didier Deschamps y su equipo de trabajo decidieron descartarlo para el duelo ante los guaraníes, buscando evitar un desgarro de mayor gravedad, y lo dejaron entre los relevos.

En caso de que Francia logre la victoria y la clasificación, analizarán su estado físico para que el mediocampista pueda estar a disposición para el cruce de cuartos de final pautado para el próximo jueves 9 de julio.

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¿Quién asume el lugar de Aurélien Tchouaméni en el mediocampo de Francia?

Ante esta baja sensible y de último momento, Deschamps se vio obligado a rearmar su medular para no perder contención. Para acompañar a Adrien Rabiot en el eje del campo y mantener el equilibrio que suele aportar el mediocentro madridista, el cuerpo técnico determinó el ingreso de Manu Koné. El mediocampista tendrá la enorme responsabilidad de batallar en un sector neurálgico de la cancha frente a la asfixiante intensidad del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

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