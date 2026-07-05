Por qué no juega hoy Neymar en Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

En el MetLife Stadium de New Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Brasil se enfrenta a la Selección de Noruega en búsqueda de un boleto a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.
Para este encuentro, el entrenador de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, decidió poner todo lo mejor que tiene a disposición, por lo que repetirá el equipo por tercera vez consecutiva, tal como pasó con Escocia y Japón. De esta manera, nuevamente no estará Neymar desde el arranque.
El motivo de la ausencia de Neymar es futbolístico. Debido al buen rendimiento que atraviesan los tres delanteros, Ancelotti decidió volver a apostar por ellos para este encuentro, por lo que relegó al futbolista de Santos a esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.
Además de esto, ‘Ney’ también viene con poco ritmo ya que llegó lesionado al Mundial y se perdió los dos primeros partidos. Recién en el encuentro ante Escocia ingresó a falta de 15 minutos del final para sumar ritmo y ser una variante en el primer duelo de mata-mata del certamen.
Neymar en acción ante Escocia. (Getty).
Las formaciones del partido
Arturo Vidal sorprendió a todos y predijo que Brasil quedará eliminado del Mundial ante Noruega
Datos claves
- El entrenador Carlo Ancelotti repetirá el equipo de Brasil por tercera vez consecutiva en el Mundial.
- El futbolista Neymar comenzará el partido ante Noruega desde el banco de los suplentes.
- La Selección de Brasil se enfrenta a Noruega en octavos de final del Mundial 2026